Як розподілятимуть електроенергію

За ініціативою відомства, уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Зокрема, відтепер енергетики складатимуть списки критично важливих об'єктів окремо для літнього сезону та зимового.

При цьому до уваги братимуть сезонні потреби енергосистеми та максимально допустиме споживання електроенергії.

Нововведення допоможуть Міненерго:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

більш ефективно планувати розподіл наявної електроенергії;

збільшити обсяги електроенергії, доступні для населення;

зробити розподіл електроенергії між регіонами більш рівномірним;

підвищити надійність і стабільність роботи енергосистеми України.

Це рішення також дасть можливість більш гнучко враховувати сезонні особливості електроспоживання та сприятимуть стабільній роботі енергосистеми України,

– наголосив Шмигаль.

Як Україна готує енергосистему

Нагадаємо, раніше Міненерго вже реагувало на сезонні виклики для енергетичної системи України. Відомство підготувалося до аномальної спеки, яка накрила країну у серпні. Зокрема, відкорегувало графіки ремонтів на АЕС та підготувалося до збільшення імпорту електроенергії.

Водночас енергетики активно готуються до зимових випробувань для системи. Шмигаль попередив, що майбутня зима може бути найважчою від початку війни, оскільки Росія вже пошкодила понад 80% українських генеруючих потужностей, а тепер націлилася на системи водопостачання.