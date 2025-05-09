Кабинет Министров обновил правила выплат для семей погибших военных и лиц с инвалидностью

Кабинет Министров Украины обновил правила выплат для семей погибших военных и лиц с инвалидностью, в частности внедрил новые основания для потери статуса члена семьи погибшего и ввел внеочередные выплаты для лиц с инвалидностью I группы.

Какие основные изменения

Кроме этого, введен механизм добровольного возврата средств и уточнен порядок подачи заявлений для получения помощи, передает 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

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Вот основные изменения относительно получения соцвыплат и других вопросов:

Новые основания для утраты статуса члена семьи погибшего

В постановление №740 добавлено новое основание – отмены актовой записи о смерти или решения суда о признании лица живым, которое ранее считалось без вести пропавшим.

Защита прав детей и недееспособных родственников

Постановление №336 уточняет, что нельзя отказываться от помощи от имени детей до 18 лет и недееспособных лиц, которые имеют право на выплаты.

Добровольный возврат средств

Введен механизм добровольного возврата денежных выплат в бюджет в случае ошибки или изменения статуса, оформляемый через заявление получателя (постановление №336 и №62).

Внеочередные выплаты для лиц с инвалидностью I группы

Постановление №336 теперь предусматривает, что такие выплаты осуществляются вне очереди, независимо от даты обращения.

Выплаты по решению суда

Помощь можно получить без государственной регистрации смерти, если есть судебное решение об объявлении лица умершим или пропавшим без вести (постановление №336).

Выплаты в течение трех бюджетных периодов

В случаях, когда лицо признают умершим не сразу, предусмотрено до трех лет для осуществления выплат (постановление №336).

Порядок подачи заявлений

Каждый совершеннолетний член семьи подает заявление лично.

Для детей и недееспособных заявление подают их представители или родители.

Заявления можно подать по почте или через центры предоставления услуг (постановление №336).

Документы для подачи

К заявлению прилагаются:

удостоверение члена семьи погибшего,

свидетельство о смерти или решение суда (постановление №336).

Очередность предоставления выплат

Помощь предоставляется в порядке очереди по дате поступления документов, за исключением лиц с инвалидностью I группы (постановление №336).