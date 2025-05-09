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9 мая, 17:09
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Кабинет Министров обновил правила выплат для семей погибших военных и лиц с инвалидностью

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Основні тези
  • Кабинет Министров Украины обновил правила выплат для семей погибших военных и лиц с инвалидностью, включая новые основания для потери статуса члена семьи погибшего и внеочередные выплаты для лиц с инвалидностью I группы.
  • Введен механизм добровольного возврата средств, уточнен порядок подачи заявлений для получения помощи, и определены документы для представления, в частности удостоверение члена семьи погибшего и решение суда.

Кабинет Министров Украины обновил правила выплат для семей погибших военных и лиц с инвалидностью, в частности внедрил новые основания для потери статуса члена семьи погибшего и ввел внеочередные выплаты для лиц с инвалидностью I группы.

Какие основные изменения

Кроме этого, введен механизм добровольного возврата средств и уточнен порядок подачи заявлений для получения помощи, передает 24 Канал со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

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Вот основные изменения относительно получения соцвыплат и других вопросов:

  • Новые основания для утраты статуса члена семьи погибшего

В постановление №740 добавлено новое основание – отмены актовой записи о смерти или решения суда о признании лица живым, которое ранее считалось без вести пропавшим.

  • Защита прав детей и недееспособных родственников

Постановление №336 уточняет, что нельзя отказываться от помощи от имени детей до 18 лет и недееспособных лиц, которые имеют право на выплаты.

  • Добровольный возврат средств

Введен механизм добровольного возврата денежных выплат в бюджет в случае ошибки или изменения статуса, оформляемый через заявление получателя (постановление №336 и №62).

  • Внеочередные выплаты для лиц с инвалидностью I группы

Постановление №336 теперь предусматривает, что такие выплаты осуществляются вне очереди, независимо от даты обращения.

  • Выплаты по решению суда

Помощь можно получить без государственной регистрации смерти, если есть судебное решение об объявлении лица умершим или пропавшим без вести (постановление №336).

  • Выплаты в течение трех бюджетных периодов

В случаях, когда лицо признают умершим не сразу, предусмотрено до трех лет для осуществления выплат (постановление №336).

Порядок подачи заявлений

  • Каждый совершеннолетний член семьи подает заявление лично.

  • Для детей и недееспособных заявление подают их представители или родители.
    Заявления можно подать по почте или через центры предоставления услуг (постановление №336).

Документы для подачи

К заявлению прилагаются:

  • удостоверение члена семьи погибшего,

  • свидетельство о смерти или решение суда (постановление №336).

  • Очередность предоставления выплат

Помощь предоставляется в порядке очереди по дате поступления документов, за исключением лиц с инвалидностью I группы (постановление №336).