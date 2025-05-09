Які основні зміни

Окрім цього, введено механізм добровільного повернення коштів та уточнено порядок подання заяв для отримання допомоги, передає 24 Канал з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

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Ось основні зміни щодо отримання соцвиплат та інших питань:

Нові підстави для втрати статусу члена сім'ї загиблого

До постанови №740 додано нову підставу – скасування актового запису про смерть або рішення суду про визнання особи живою, яка раніше вважалась безвісти зниклою.

Захист прав дітей та недієздатних родичів

Постанова №336 уточнює, що не можна відмовлятися від допомоги від імені дітей до 18 років та недієздатних осіб, які мають право на виплати.

Добровільне повернення коштів

Введено механізм добровільного повернення грошових виплат до бюджету у разі помилки або зміни статусу, оформлюваний через заяву отримувача (постанова №336 та №62).

Позачергові виплати для осіб з інвалідністю I групи

Постанова №336 тепер передбачає, що такі виплати здійснюються поза чергою, незалежно від дати звернення.

Виплати за рішенням суду

Допомогу можна отримати без державної реєстрації смерті, якщо є судове рішення про оголошення особи померлою або зниклою безвісти (постанова №336).

Виплати протягом трьох бюджетних періодів

У випадках, коли особу визнають померлою не одразу, передбачено до трьох років для здійснення виплат (постанова №336).

Порядок подання заяв

Кожен повнолітній член сім’ї подає заяву особисто.

Для дітей та недієздатних заяву подають їхні представники або батьки.

Заяви можна подати поштою або через центри надання послуг (постанова №336).

Документи для подання

До заяви додаються:

посвідчення члена сім’ї загиблого,

свідоцтво про смерть або рішення суду (постанова №336).

Черговість надання виплат

Допомога надається в порядку черги за датою надходження документів, за винятком осіб з інвалідністю І групи (постанова №336).