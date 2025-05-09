Які основні зміни

Окрім цього, введено механізм добровільного повернення коштів та уточнено порядок подання заяв для отримання допомоги, передає 24 Канал з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

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Ось основні зміни щодо отримання соцвиплат та інших питань:

  • Нові підстави для втрати статусу члена сім'ї загиблого

До постанови №740 додано нову підставу – скасування актового запису про смерть або рішення суду про визнання особи живою, яка раніше вважалась безвісти зниклою.

  • Захист прав дітей та недієздатних родичів

Постанова №336 уточнює, що не можна відмовлятися від допомоги від імені дітей до 18 років та недієздатних осіб, які мають право на виплати.

  • Добровільне повернення коштів

Введено механізм добровільного повернення грошових виплат до бюджету у разі помилки або зміни статусу, оформлюваний через заяву отримувача (постанова №336 та №62).

  • Позачергові виплати для осіб з інвалідністю I групи

Постанова №336 тепер передбачає, що такі виплати здійснюються поза чергою, незалежно від дати звернення.

  • Виплати за рішенням суду

Допомогу можна отримати без державної реєстрації смерті, якщо є судове рішення про оголошення особи померлою або зниклою безвісти (постанова №336).

  • Виплати протягом трьох бюджетних періодів

У випадках, коли особу визнають померлою не одразу, передбачено до трьох років для здійснення виплат (постанова №336).

Порядок подання заяв

  • Кожен повнолітній член сім’ї подає заяву особисто.

  • Для дітей та недієздатних заяву подають їхні представники або батьки.
    Заяви можна подати поштою або через центри надання послуг (постанова №336).

Документи для подання

До заяви додаються:

  • посвідчення члена сім’ї загиблого,

  • свідоцтво про смерть або рішення суду (постанова №336).

  • Черговість надання виплат

Допомога надається в порядку черги за датою надходження документів, за винятком осіб з інвалідністю І групи (постанова №336).