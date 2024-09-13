Вместе со Шри-Ланкой и Таиландом: какой уровень производительности труда в Украине

На сегодня в Украине существенно низкий уровень производительности труда. Об этом свидетельствуют данные из мировых рейтингов, где украинский показатель является одним из самых низких в мире на уровне с такими странами, как Таиланд, Шри-Ланка и Китай.

Какой показатель производительности Украины

По данным Международной организации труда, производительность труда является важным экономическим показателем, который тесно связан с экономическим ростом, конкурентоспособностью и уровнем жизни в экономике.

Читайте также Чиновники получают зарплату, которая в 2,5 раза больше чем средняя по Украине

Что представляет собой производительность труда Это общий объем продукции, которая измеряется в ВВП, произведенного на единицу труда, то есть количество занятых лиц или отработанных часов в течение определенного отчетного периода времени. Производительность труда позволяет оценивать потери уровня ВВП на рабочие силу и темпы роста.

По мировому рейтингу Украина имеет один из самых низких показателей

– всего 15 долларов ВВП. Это на уровне с Таиландом, Китаем и Шри-Ланкой.

– всего 15 долларов ВВП. Это на уровне с Таиландом, Китаем и Шри-Ланкой. В то же время показатели Колумбии, Туниса и Азербайджана составляют 16 долларов ВВП.

А в страны, где показатели являются одними из самых высоких, входят Люксембург со 146 долларами ВВП и Ирландия со 143 долларами ВВП.

В просветительском проекте об экономике от аналитического центра CASE Украина "Цена государства" отмечают, что повысить производительность труда в Украине возможно, кроме компьютеризации и автоматизации, с помощью отмены регуляций и бюрократизации.

Только в год Украина тратит на акты выполнения работ 34 миллиарда гривен. Однако такая работа бухгалтеров, доставки и т.д. не повышает производительности.

В каких странах самый высокий и самый низкий показатель производительности / Инфографика Международной организации труда