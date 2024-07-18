В Украине повысили налог на топливо: Рада поддержала соответствующий законопроект
18 июля 2024, 11:49Читати новину українською
Источник:Ярослав Железняк
Верховная рада поддержала законопроект 11256-2 о повышении акцизного налога на топливо. Кроме того, парламент поддержал правку к законопроекту, которая не предусматривает поднятия акциза на сжиженный газ.
Как изменится стоимость топлива
Законопроект о повышении акциза на топливо должен был вступить в действие 1 июля. Но именно из-за отсутствия единого мнения по акцизу на сжиженный газ, решение откладывали.
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Так, уже до 1 января 2028 года ставки акцизов составят:
- на бензин – 359 евро за 1 000 литров;
- на дизельное топливо – 330 евро за 1 000 литров;
- на автогаз – 70 евро за 1 000 литров.
Летом 2024 года акцизы вырастут:
- бензин – до 242,60 евро;
- дизельное топливо – до 177,60 евро;
- автогаз – до 55,60 евро.
Цены на АЗС могут увеличиться на 1,5-2 гривны за литр.Справочно! Повышение акцизного налога в Украине обусловлено несколькими факторами. Прежде всего, Украина стремится согласовать свое законодательство с нормами Евросоюза относительно акцизных налогов. Кроме того, планируется внедрение новой акцизной политики, которая учитывает европейские стандарты и практики.