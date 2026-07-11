В Украине предусмотрены надбавки к пенсии на детей: кто и как может оформить эту выплату

Некоторые украинские пенсионеры могут получать дополнительные выплаты к пенсии за особые заслуги перед государством. Речь идет о многодетных матерях, которые родили и воспитали не менее пяти детей.

Кто имеет право на надбавку к пенсии и какова ее сумма

Отдельной пенсии для многодетных матерей украинское законодательство не предусматривает. Зато для этой категории граждан существует специальная надбавка за особые заслуги перед Украиной, сообщили в ПФУ.

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Оформить ее могут женщины, которые:

родили и воспитали до шестилетнего возраста не менее пяти детей;

воспитывали как родных, так и усыновленных детей.

В некоторых случаях право на выплату может перейти к отцу. Это возможно, если мать умерла или была лишена родительских прав, а муж самостоятельно воспитывал детей.

Размер надбавки зависит от количества детей и определяется в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 гривен, поэтому размер доплаты следующий:

На пятерых детей – 35 % (908,25 гривен); На шестерых – 36 % (934,20 гривен); На семерых – 37 % (960,15 гривен); На восьмерых – 38 % (986,10 гривен); На девятерых – 39 % (1 012,05 гривен); На десятерых и более – 40% (1 038 гривен).

Как оформить выплату

Автоматически такая доплата не назначается. Для ее получения необходимо лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с соответствующим заявлением.

Также стоит знать, что если человек, получавший надбавку за особые заслуги, умирает, право на часть этой выплаты может быть учтено при назначении пенсии по потере кормильца.

Размер такой выплаты зависит от количества нетрудоспособных членов семьи:

70 % причитающейся надбавки – если есть один нетрудоспособный член семьи;

90% – если таких лиц двое или более.

Какие еще существуют доплаты к пенсии?

Некоторым украинцам на пенсию автоматически начисляются надбавки по возрасту. Размер надбавок зависит от возраста пенсионера:

граждане в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен;

в возрасте от 75 до 79 лет доплата составляет 456 гривен (поскольку часть людей уже получает 300 гривен, им добавляют разницу);

после достижения 80 лет надбавка составляет 570 гривен.

Отметим, эти выплаты назначаются без дополнительного обращения в Пенсионный фонд Украины – система учитывает право человека на надбавку автоматически. Однако есть важное условие: общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривен.