В Украине запустили две новые глубинные газовые скважины

"Нафтогаз" запустил еще две высокопроизводительные газовые скважины. Вместе они будут давать 390 тысяч кубометров газа в сутки.

Что известно о новых скважинах

На одном из самых глубоких месторождений компании "Укргаздобыча", которое входит в Группу "Нафтогаз", было введено в эксплуатацию две высокодебитные скважины.

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Они способны суммарно добывать 390 тысяч кубометров газа в сутки: 270 тысяч и 120 тысяч кубометров соответственно.

Эти скважины, имеют глубину 6 200 метров и 6 225 метров, расположены на одном пласте и были пробурены почти одновременно, поэтому их часто называют "близнецами".

Скважины были пробурены за 8 месяцев, что значительно быстрее обычного срока в 2-3 года.

Алексей Чернышев Глава Группы Нафтогаз Ранее бурение таких скважин длилось от двух до трех лет. Эти же были готовы за 8 месяцев. Только системно улучшая технологические процессы, мы даем лучший результат и усиливаем энергетическую устойчивость Украины.

Как пробурили "скважины-близнецы"

В 2024 году "Нафтогаз" намерен увеличить объем добычи газа до 15 миллиардов кубометров.

Идея бурения обеих скважин возникла в центре 3D-моделирования УкрНИИгаза, а конкретные места для бурения определил специалист Дмитрий Овчаренко. Вызовы, связанные с большой глубиной скважин, удалось преодолеть благодаря высокосложным каротажным работам.

Сейчас работы на месторождении продолжаются, и вскоре мы завершим бурение очередной оценочно-эксплуатационной скважины.

С начала года "Укргаздобыча" уже ввела в эксплуатацию семь новых высокодебитных скважин, в том числе упомянутые скважины-близнецы.