В Украине против возобновления сотрудничества МВФ с Россией

Международный валютный фонд посетил Киев, где на встрече украинская сторона призвала не возобновлять сотрудничество Фонда с Россией. Украина подчеркивает углубление изоляции в отношении Москвы.

К чему призывают в Украине

У Украины есть определенное беспокойство относительно планов МВФ. Речь идет о миссии в Россию для проведения консультаций по статье IV.

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Вместо того чтобы восстанавливать сотрудничество со страной-агрессором, стоит и в дальнейшем углублять ее изоляцию. Это является важной предпосылкой победы Украины, которая в свою очередь необходима для обеспечения глобальной макрофинансовой стабильности, на чем неоднократно подчеркивал МВФ,

– заявляют в НБУ.

В то же время министр финансов Сергей Марченко призвал изолировать государство-агрессора, а именно не восстанавливать диалог и не легитимизировать российский режим.

4 статья Устава МВФ, и любые другие формальные причины не могут быть предпосылкой для работы в России,

– отметил министр финансов.

Напоминаем! Международный валютный фонд готовит миссию в Россию. Это будет первый визит Фонда с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.