В Украине в сентябре стартует массовая приватизация

В Украине с сентября планируют запустить массовую приватизацию, о чем сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, такую задачу поставил президент, а Рада приняла соответствующее законодательство.

Приватизация с 1 сентября

"Должны сделать этот процесс максимально быстрым", – отметил глава правительства. По его словам, государство запускает грантовые программы, чтобы мотивировать бизнес и людей максимально создавать рабочие места.

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Малая приватизация, особенно в регионах, где люди в селах и городках знают объекты, которые годами стоят и неэффективно используются, призвана дать возможность выкупить эти помещения по справедливой цене и начать работу,

– подчеркнул Денис Шмыгаль.

Также премьер добавил, что приватизация позволит расширить производство для аграриев. В Министерстве экономики сообщили, что в начале сентября, согласно графику, будут объявлены аукционы на элеваторные мощности и комбинаты хлебопродуктов. Операторы рынка, видя дефицит мощностей, смогут принять участие в этих конкурсах.

Во время селекторного совещания с руководителями областей 3 августа Шмыгаль сообщил о массовой приватизации с 1 сентября / Фото – Правительственный портал

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