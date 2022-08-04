Приватизація з 1 вересня

"Маємо зробити цей процес максимально швидким", – зазначив очільник уряду. З його слів, держава запускає грантові програми, аби мотивувати бізнес і людей максимально створювати робочі місця.

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Мала приватизація, особливо в регіонах, де люди в селах і містечках знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, покликана дати можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та розпочати роботу,

– наголосив Денис Шмигаль.

Також прем'єр додав, що приватизація дасть можливість розширити виробництво для аграріїв. У Міністерстві економіки повідомили, що на початку вересня, згідно з графіком, будуть оголошені аукціони на елеваторні потужності й на комбінати хлібопродуктів. Оператори ринку, які бачать дефіцит потужностей, зможуть взяти участь у цих конкурсах.

Під час селекторної наради з керівниками областей 3 серпня Шмигаль повідомив про масову приватизацію з 1 вересня / Фото – Урядовий портал

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