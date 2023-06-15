Инфляция стремительно снижается: что способствует падению цен в Украине

В Украине инфляция снизилась до 15,3%. Это быстрее, чем ожидалось ранее. Такой спад положительно влияет на постепенно снижающиеся потребительские цены.

Будут ли снижать цены дальше

Темпы роста потребительских цен в дальнейшем снижаются быстрее, чем ожидалось. На это повлияло то, что в мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом измерении.

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что этому способствовали достаточное предложение продовольствия и горючего, укрепление наличного курса гривны, а также улучшение инфляционных и курсовых ожиданий.

Как сообщают в Нацбанке, достичь стабилизации валютного рынка и улучшения ожиданий удалось благодаря определенным условиям:

удержанию высокой учетной ставки,

комплекса дополнительных мер НБУ по повышению привлекательности гривневых инструментов.

Однако инфляционное давление, несмотря на замедление общей инфляции, остается достаточно высоким.

Так, базовая инфляция в мае снизилась лишь до 15,6% в годовом исчислении, что соответствует прогнозу НБУ. Такая динамика свидетельствует о дальнейшем переносе понесенных бизнесом расходов, связанных с войной, на цены товаров и услуг,

– отмечает регулятор.

Что будет с инфляцией в стране

НБУ ожидает, что снижение инфляции будет продолжаться, хотя и более умеренными темпами. На это влияет отлаженная логистика, снижение цен на мировых товарных рынках и последовательная монетарная политика.

Важно знать, что процесс снижения в дальнейшем не будет столь стремительным, как в предыдущие месяцы.

Во-первых, будет постепенно исчерпываться эффект базы сравнения, способствовавший ощутимому снижению инфляции в первом полугодии.

Во-вторых, на ценовой динамике отразятся повышение отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги и анонсированный возврат довоенного уровня налогообложения на рынке горючего.

Не забывайте, что негативные последствия для цен будут иметь и подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. По первым оценкам НБУ, этот теракт обусловит дополнительный вклад в нынешнюю инфляцию на уровне около 0,3 процентных пункта из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей.