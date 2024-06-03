Спрос на доллар вырос после того, как цена валюты пересекла отметку в 41 гривну

На прошлой неделе на внутреннем рынке Украины наблюдался значительный спрос на иностранную валюту. Это привело к росту курса доллара на различных сегментах рынка.

Почему спрос на доллар растет

Как рассказала банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала, объемы торгов на межбанке выросли на 100 миллионов долларов и достигли 251 миллиона долларов.

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Также выросли интервенции Национального банка, которые за неделю составили 1,09 миллиарда долларов, что является максимумом с осени прошлого года, когда был введен режим управляемой гибкости обменного курса. Частично увеличение спроса можно объяснить недавними шагами в направлении валютной либерализации.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Частично всплеск спроса объясняется мерами валютной либерализации, принятыми несколько недель назад. Рост котировок на ВРУ (внутренний рынок Украины, – ред.) спровоцировал динамичное подорожание валюты в наличном сегменте. Здесь курс довольно быстро преодолел отметку 41 гривну за доллар. И хотя дальнейшего роста не произошло, психологическое воздействие резкого увеличения стоимости доллара оказался довольно мощным.

Эксперт добавляет, что население начало меньше продавать валюту и зато больше покупать. Только четыре дня недели чистый объем покупки населением валюты достиг 233,8 миллиона долларов, что на 43 миллиона больше, чем на предыдущей неделе.

На что повлияет рост курса

Среди индикаторов ажиотажного спроса на наличном валютном рынке выделяется увеличение разрыва между курсами покупки и продажи, а также высокие курсовые показатели.

Некоторые участники рынка даже пытались установить курс продажи в диапазоне 41,20-41,30 гривен за доллар.

Рост курса вызвал усиление девальвационных ожиданий, а выплата зарплат в Украине в начале недели поддержала курс американского доллара.

Но ближе ко второй половине недели я надеюсь на небольшое укрепление гривны. Этому будет способствовать ожидаемое ослабление волатильности на ВРУ после очень активных торгов на прошлой неделе и даже вероятное небольшое укрепление гривны,

– говорит Анна Золотько.

Она считает, что спрос на валюту со стороны населения останется высоким, и курс продажи американского доллара может колебаться от 40,7 до 41,3 гривны за доллар на этой неделе.