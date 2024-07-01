Укрнафта планирует построить две новые глубокие скважины

Укрнафта начинает строительство двух нефтяных скважин, которые вместе будут давать более 100 тонн нефти в сутки. Глубина каждой скважины составит 4,5 километра.

Что известно о новых нефтяных скважинах

Согласно сообщению, обе скважины строит подрядчик, определенный на Prozorro – компания ООО "Энергофинанс".

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Скважины будут вскрывать продуктивные пласты визейских отложений:

Первая скважина планируется как разведочная, наклонно направленная, с проектной глубиной 4 490 метров и прогнозным дебитом 56,6 тонн в сутки.

Вторая – эксплуатационная вертикальная – с проектной глубиной 4 490 метров и прогнозным дебитом 47 тонн в сутки.

Бурение начинается в августе, сейчас идет перевозка бурового оборудования и подготовка площадок.

Газовые скважины – сколько их в Украине

14 мая Нафтогаз сообщил, что АО "Укргаздобыча" ввело в эксплуатацию две новые скважины. Одна из них позволяет добывать 270 тысяч кубометров газа в сутки, другая – 120 тысяч кубометров газа в сутки.

Эти две высокопроизводительные скважины ежедневно обеспечивают Украине 390 тысяч кубометров газа. Как отметили в Нафтогазе, это уже шестая и седьмая высокопроизводительные скважины, запущены с начала года.

Обе скважины находятся на самом глубоком месторождении АО "Укргаздобыча" и имеют глубину 6 200 и 6 225 метров.