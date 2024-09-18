ВВП продолжает расти: что способствует экономическому развитию Украины несмотря на войну

В августе 2024 года внутренний валовой продукт Украины вырос. По сравнению с тем же периодом прошлого года, рост произошел на 3,5%.

Как вырос ВВП

Как сообщают в Министерстве экономики, за восемь месяцев текущего года рост ВВП оценивается на уровне 3,9% (±1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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По словам министра экономики Юлии Свириденко, основными факторами роста стали развитие промышленности и положительные изменения в различных сферах.

Юлия Свириденко Министр экономики Украины Основной вклад в рост экономики добавила промышленность и положительная динамика в транспорте, строительстве и внутренней торговле. Кроме того, в августе впервые за последние три месяца бизнес улучшил оценки деятельности на ближайшую перспективу. Также впервые за последние два месяца улучшились потребительские настроения. Это обусловлено минимальными "веерными" отключениями электроэнергии в течение месяца.

В то же время дефицит квалифицированных кадров негативно влияет на бизнес-ожидания, сдерживая их экономическую активность.

Что обусловило положительные изменения

Свириденко подчеркнула, что в августе положительные изменения в промышленности произошли благодаря стабильному доступу к электроэнергии, который многие предприятия обеспечили через прямой импорт.

Что положительно влияло на экономику:

Важным фактором стали также работа Украинского морского коридора и высокий инвестиционный спрос на продукцию машиностроения и строительные материалы.

Восстановление промышленности благоприятно сказалось на транспортной отрасли: выросли объемы внутренних железнодорожных перевозок и перевалки грузов в морских портах.

В строительстве выросли объемы строительно-монтажных работ, основным двигателем стали восстановление критической инфраструктуры, реконструкция и ремонт дорожного покрытия на аварийных участках.

Во внутренней торговле также зафиксирован рост оборота, вызванный увеличением потребительского спроса.

Снижение объемов производства в сельском хозяйстве связано с меньшими урожаями яровых культур из-за неблагоприятных погодных условий во время их роста.

Обратите внимание! Однако в животноводстве сохраняется положительная динамика благодаря стабильному спросу на внутреннем рынке и государственной поддержке производителей.