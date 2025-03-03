В Венгрии обвинили Украину в "атаке" на газопровод Турецкий поток: в ЕС уже опровергли

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы атаковала компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" под названием "Русская".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение венгерского министра в фейсбуке.

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В Венгрии заявили о якобы атаке Украины на газопровод "Турецкий поток"

По словам Сийярто, соответствующую информацию ему передал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также сообщил своему венгерскому коллеге, что российская "пе-ве-о" якобы нейтрализовала 3 ударных беспилотника.

"Еврокомиссия недавно дала гарантию, что Украина не будет атаковать инфраструктуру, которая ведет в Евросоюз, поэтому мы призываем Комиссию без промедлений объяснить, придерживается ли она предоставленной гарантии!" – заявил Сийярто.

В субботу, 1 марта, Лавров также провел переговоры с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, заявив, что атака произошла в ночь на 28 февраля.

Европейская комиссия в ответ опровергла вбросы о проблемах с поставками газа или безопасностью инфраструктуры. Пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо отметила, что европейские эксперты проводят проверку, но пока не могут подтвердить факт атаки.

Она также заявила, что Еврокомиссия ищет возможные варианты расширения транзита газа в те страны, которые пострадали от остановки поставок через украинский газопровод с 1 января 2025 года. Тогда Украина официально остановила транспортировку российского газа через собственную газотранспортную систему – в интересах национальной безопасности.

"Обеспечение энергетической безопасности является очень важным вопросом на повестке дня для нас, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь в обсуждении и размышлениях со всеми странами-членами, которые пострадали от прекращения действия соглашений о транзите газа", – сообщила Паула Пиньо.

Турецкий поток – единственный маршрут поставок в Европу, оставшийся у России. Мощность газопровода, проходящего через Турцию, достигает 15,75 миллиарда кубометров в год.