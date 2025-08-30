Была интегрирована в глобальную экономику: когда в Украине впервые появилась "валюта"
- Киевская Русь использовала различные иностранные валюты, такие как европейские денарии, арабские дирхамы, византийские солиды и другие.
- Среди древнейших денег, чеканенных на территории Украины, были архаичные дельфины из Ольвии, монеты Тиры и золотые статеры боспорских царей.
Киевская Русь была интегрирована в глобальную экономику. Еще с тех времен украинская валюта использовалась в широком обращении.
Какая валюта была в Украине во времена Руси?
Кроме сребреников, выпущенных во времена великого князя Владимира Святославича, для расчетов в Киевской Руси использовались и иностранные деньги, пишет 24 Канал.
В обращении в то время находились:
- европейские денарии;
- арабские дирхамы;
- пенни;
- фоллисы;
- византийские солиды;
- милиарисии.
У нас постоянно циркулировала мировая монета. Это римские денарии, впоследствии арабские дирхамы и византийские солиды, еще позже – европейские дукаты и талеры. И это доказывает: украинцы издавна умели пользоваться, если современным языком – валютой первого порядка.
Какие древнейшие деньги чеканились на украинской территории?
Среди древнейших денег, которые чеканились на украинской территории стоит выделить:
- Архаичные дельфины из Ольвии
Эти дельфины посвящены богу Аполлону. Они символизируют богатство и несут сакральное значение:
- их находили в местах захоронений;
- известно и то, что такие дельфины приносили в качестве пожертвования в храм.
Заметьте! Эти дельфины также использовались для обмена.
- Монеты Тиры
Эти монеты чрезвычайно редкие и мало изучены. Они территориально относятся к Тире – сейчас это город Белгород-Днестровский в Одесской области.
- Золотые статеры боспорских царей
Такие монеты являются прямым подтверждением политического, а также культурного синтеза Римского государства и местных образований. В частности, именно на статерах можно найти изображения правителей, господствовавших в указанных регионах.
На какой украинской монете впервые появился трезубец?
Впервые современный трезубец появился на сребрениках великого князя Владимира Святославича. На тот момент этот символ был княжеским знаком. Сейчас ученые, благодаря, в том числе, таким монетам, воссоздают внешний вид князя.