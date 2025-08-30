Какая валюта была в Украине во времена Руси?

Кроме сребреников, выпущенных во времена великого князя Владимира Святославича, для расчетов в Киевской Руси использовались и иностранные деньги, пишет 24 Канал.

В обращении в то время находились:

европейские денарии;

арабские дирхамы;

пенни;

фоллисы;

византийские солиды;

милиарисии.

Андрей Бойко-Гагарин Научная степень/должность У нас постоянно циркулировала мировая монета. Это римские денарии, впоследствии арабские дирхамы и византийские солиды, еще позже – европейские дукаты и талеры. И это доказывает: украинцы издавна умели пользоваться, если современным языком – валютой первого порядка.

Какие древнейшие деньги чеканились на украинской территории?

Среди древнейших денег, которые чеканились на украинской территории стоит выделить:

Архаичные дельфины из Ольвии

Эти дельфины посвящены богу Аполлону. Они символизируют богатство и несут сакральное значение:

их находили в местах захоронений;

известно и то, что такие дельфины приносили в качестве пожертвования в храм.

Заметьте! Эти дельфины также использовались для обмена.

Монеты Тиры

Эти монеты чрезвычайно редкие и мало изучены. Они территориально относятся к Тире – сейчас это город Белгород-Днестровский в Одесской области.

Золотые статеры боспорских царей

Такие монеты являются прямым подтверждением политического, а также культурного синтеза Римского государства и местных образований. В частности, именно на статерах можно найти изображения правителей, господствовавших в указанных регионах.