Для адаптации экономики: обменному курсу в Украине могут вернуть его роль

Украинский валютный курс должен помогать адаптации экономики. В частности в условиях изменений на глобальных рынках.

Валютному курсу вернут его значение

Такое заявление сделал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, сообщает 24 Канал со ссылкой Forbes Ukraine.

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Нам делать то, что мы делаем на самом деле уже с 2015 года – фокусироваться на внутреннем аспекте стабильности нашей национальной валюты,

– сказал Николайчук.

То есть нужно обеспечивать ценовую стабильность. Более того, следует удерживать пятипроцентную инфляцию. И при этом должна усиливаться роль обменного курса как инструмента для адаптации экономики.

С 2015 до начала 2022 года мы обеспечивали это за счет управляемо-плавающего обменного курса. После первого шока войны и возвращения к управляемой гибкости обменного курса, мы снова возвращаем обменному курсу эту роль,

– заявил заместитель главы Нацбанка.

Он пояснил, что обменный курс следует использовать для того, чтобы помогать экономике и помогать обеспечивать цель ценовой стабильности за счет адаптации валютно-курсовой политики под те процессы, которые сейчас происходят на глобальных рынках.

В том числе на валютных: курс доллара к евро или к другим валютам уже не был стабильным в течение последнего десятилетия,

– отметил Сергей Николайчук.

Заместитель главы НБУ добавил, что происходили колебания, пусть и не такие существенные, как в марте-апреле этого года. И это также имело последствия для экономики.

Заметьте! Он добавил, что Украине нужно было использовать валютно-курсовую политику для адаптации.