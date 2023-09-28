Ставки по депозитам со 2 октября: в какую валюту следует перевести сбережения

Снижение учетной ставки до 20% фактически означает "массовое" изменение размера ставок по гривневым вкладам. За последние 2 недели около трети банков ввели новые депозитные программы с другими процентами.

Прогнозы по гривневым депозитам

Как и на прошлой неделе, новым главным трендом, помимо снижения ставок по вкладам в национальной валюте, является рост доли гривневых депозитов на срок от 3 до 6 месяцев. Собственно, в этом году на рынке наблюдается "вторая волна" популярности такого формата сбережений.

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Причина распространенности таких вкладов заключается в относительно коротком сроке, умноженном на высокую чистую прибыль. Ожидается, что по итогам октября депозиты на этот срок составят до 60–65% от общего количества. Банкир Дмитрий Замотаев в разговоре с 24 Каналом объяснил, какие изменения произойдут в депозитных ставках в валютных и гривневых вложениях.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Средний размер ставок по гривневым вкладам от 3 до 6 месяцев сократился до 15% годовых, а депозитные процентные начисления по вкладам сроком размещения 9–12 месяцев – до 14,8% с проекцией к снижению до 14% в середине октября.

Замотаев отмечает, что снижение ставок по депозитам не означает уменьшения "чистой" прибыли. Так, НБУ улучшил инфляционный прогноз с 10,8% до 8,6% в годовом измерении (то есть инфляция, по ожиданиям регулятора, в годовом измерении должна сократиться еще более чем на 2%).

Вкладчикам не стоит беспокоиться об уровне прибыли, ведь гривневые депозиты являются очень эффективным инструментом для получения максимальной прибыли, которая составляет в среднем 4 – 5%. При этом прибыль по валютным депозитам не превышает 3 – 3,5% годовых.

– акцентирует Замотаев

Что происходит с валютными депозитами

Банкир считает, что на следующей неделе глобальные изменения в этом сегменте маловероятны. Как и в течение сентября, средние ставки по долларовым депозитам не превысят 2,5% (максимальные составили 3,3%), а средние ставки по вкладам в евро останутся на уровне 2% (максимальные ставки сейчас составляют 2,3%, но с медленной проекцией до уровня 2,5%).

Можно сказать, что кульминация пересмотра ставок в сегменте валютных депозитов осталась в прошлом: большинство банков, сделавших акцент на развитии именно валютных вкладов, уже их пересмотрели и сформировали новые. По мнению Замотаева, в ближайшие 2 – 3 недели изменения будут малозаметными.

Таким образом, на следующей неделе будет продолжаться тренд по снижению ставок по гривневым вкладам. По словам банкира, другие изменения в сегменте депозитов вряд ли возможны.

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