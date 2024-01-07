Что будет с валютными депозитами в январе

Несмотря на то, что украинцы все чаще выбирают гривневые вложения, сбережения в валюте также остается достаточно популярными. Особенно учитывая рост доллара.

Как изменятся валютные депозиты в 2024 году

Банкир Дмитрий Замотаев рассказал 24 Каналу, что, по его мнению, сектор валютных депозитов в январе не претерпит значительных изменений. Вероятный прирост новых вкладчиков, если и будет происходить, то довольно инертно.

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Постепенно ставки по валютным депозитам сокращаются. Понимаем, что прибыль также зависит от того, в какой именно валюте сделаны вложения. Депозиты сроком на год будут иметь следующие проценты:

доллар – до 2% годовых;

евро – до 1.5 – 1,7%.

На рост популярности валютных вложений повлияет сокращение ставок по гривневым вкладам. Однако нужно понимать, что доверие украинцев к национальной валюте не снизится. По словам Замотаева, количество гривневых вкладов продолжит расти на 5 – 10% ежемесячно.

Почему растет значение валюты

Колебания на валютном рынке происходят в результате влияния внешних факторов. Традиционный сезонный рост курса подкреплялся увеличением спроса на импортную продукцию перед Новым годом.

Благодаря приспособлению валютного рынка к режиму управляемой гибкости курса, Национальный банк постепенно увеличивает курсовые колебания. В то же время благодаря сложившимся предпосылкам такие колебания не угрожающие,

– сообщают представители НБУ

По идее, в середине января доллар вернется к прежнему значению, именно тогда ситуация нормализуется. Конечно, стабилизация состоится при условии, что Украина получит пакет международной помощи.

В октябре НБУ перешел с фиксированного к управляемому гибкому курсу.