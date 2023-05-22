НБУ смягчил валютные ограничения и урегулировал ОВГЗ в пользу иностранных инвесторов
Источник:НБУ
НБУ урегулировал порядок выплаты иностранным инвесторам процентов по ОВГЗ и смягчил валютные ограничения в сфере страхования. Это достаточно ощутимое смягчение для иностранных инвесторов.
НБУ смягчил валютные ограничения
Теперь страховые выплаты и возврат страховых платежей можно осуществлять в пользу нерезидентов по досрочно прекращенным договорам страхования, заключенным после начала полномасштабного вторжения, в том числе при наличии соответствующих судебных решений.
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Также с 20 мая вступило в силу решение о разблокировании валютных операций по оплате страховщиками членских взносов в международные организации и международные объединения страховщиков.
Чтобы получить проценты по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года, нужно иметь 90 календарных дней подряд минимального непрерывного срока владения инвестором ОВГЗ.
Украинцы хранят в банках почти 1 триллион гривен
- Около трети украинцев хранят свои деньги в ПриватБанке – 336,8 миллиарда гривен. На втором месте – с большим отрывом – Ощадбанк – 169,5 миллиарда гривен.
- В первых десяти банках рейтинга НБУ украинцы хранят львиную часть своих средств – 823 миллиарда гривен.
- Однако ни в одном другом учреждении, кроме ПриватБанка и Сбербанка, не хранится более 100 миллиардов гривен.