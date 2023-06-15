НБУ смягчил некоторые валютные ограничения: зачем и что изменится для населения
Источник:НБУ
Нацбанк предоставил возможность украинцам переводить за границу средства для погашения некоторых внешних кредитов и ссуд. Благодаря таким смягчениям регулятор прогнозирует, что поступление новых кредитных средств в Украину значительно превысит их отток.
Почему НБУ смягчил валютные ограничения
Предоставление возможности перевода за границу средств для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов улучшит условия привлечения средств в Украину, считают в НБУ.
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Также изменения будут способствовать расширению возможностей международных партнеров направить финансирование на восстановление украинской экономики.
Соответствующие решения о смягчении валютных ограничений НБУ принял, учитывая устойчивую ситуацию на валютном рынке, достаточно высокий объем международных резервов и улучшение ситуации со срочностью средств в банковской системе,
– отметил регулятор.
Каких именно кредитов и ссуд касаются изменения
Это касается перевода средств для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам, которые:
- обеспечены гарантией или поручительством международной финансовой организации;
- предоставлены при участии иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства через уполномоченное им учреждение или через иностранное юридическое лицо, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранный государственный банк.