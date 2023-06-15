НБУ смягчил некоторые валютные ограничения: зачем и что изменится для населения

Нацбанк предоставил возможность украинцам переводить за границу средства для погашения некоторых внешних кредитов и ссуд. Благодаря таким смягчениям регулятор прогнозирует, что поступление новых кредитных средств в Украину значительно превысит их отток.

Почему НБУ смягчил валютные ограничения

Предоставление возможности перевода за границу средств для погашения отдельных категорий внешних кредитов и займов улучшит условия привлечения средств в Украину, считают в НБУ.

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Также изменения будут способствовать расширению возможностей международных партнеров направить финансирование на восстановление украинской экономики.

Соответствующие решения о смягчении валютных ограничений НБУ принял, учитывая устойчивую ситуацию на валютном рынке, достаточно высокий объем международных резервов и улучшение ситуации со срочностью средств в банковской системе,

– отметил регулятор.

Каких именно кредитов и ссуд касаются изменения

Это касается перевода средств для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам, которые:

обеспечены гарантией или поручительством международной финансовой организации;

предоставлены при участии иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства через уполномоченное им учреждение или через иностранное юридическое лицо, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранный государственный банк.

В НБУ также определили, что резиденты смогут осуществлять такие операции в соответствии со сроками возврата средств и уплаты процентов, предусмотренными условиями кредитного договора. Эта мера предосторожности позволит нивелировать непроизводительный отток капитала, защитить международные резервы и устойчивость валютного рынка.