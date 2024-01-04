Что происходит на рынке валют в середине января
Ситуация на валютном рынке, а именно его конъюнктура, будет зависеть не только от эффективной стратегии НБУ. На рынок в той или иной степени продолжит оказывать давление еще несколько важных факторов.
Каким будет курс после 8 января
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, какие обстоятельства будут влиять на валютный рынок больше всего. По его мнению, одним из основных факторов является развитие экспорта и соответствующее увеличение валютной выручки.
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По большому счету, главным отличием от предыдущей недели могут стать "коридоры" допустимых колебаний. Хотя мы предполагаем, что резких курсовых изменений не произойдет: пределы колебаний на межбанке будут на уровне 38 – 38,6 гривен за доллар и 39 – 40,5 гривен за евро, а на наличном рынке 38,5 – 39,5 гривен за доллар и 39 – 41 гривен за евро.
Лесовой отмечает влияние ритмичности получаемой макрофинансовой помощи. Также нельзя игнорировать события на фронте, причиненный вред агрессором и преодоление последствий вражеских обстрелов.
Тенденции валютного рынка в середине января
Несмотря на некоторую вызванную нервозность, информационным давлением вражеской пропаганды, нерешенным вопросом объемов макрофинансовой помощи на 2024 год, массированными ракетными и "шахедными" атаками, которые происходили с 29 декабря по 2 января, ближе к середине месяца ситуация на валютном рынке будет соответствовать начатым в ноябре трендам. Лесовой выделяет такие:
- реализация стратегии "управляемой гибкости", благодаря которой регулятор сбалансирует спрос и предложение на межбанке;
При этом объемы валютных интервенций будут зависеть от спроса, и по итогам января вряд ли они превысят 2 – 2,5 миллиарда долларов,
– акцентирует банкир
- сокращение разницы между курсами межбанка и наличного рынка, она составит 0,3 – 0,5 гривен;
- формирование наличного курса будет опираться на курс межбанка с добавлением незначительной "комиссии" финучреждения, вероятно межкурсовая разница не превысит 0,3 – 0,5 гривен ;
- ежедневные курсовые изменения на межбанке и соответственно на наличном рынке будут оставаться разновекторными и не превысят 0,2 – 0,3 гривны;
- разница между курсами покупки и продажи на межбанке будет до 0,1 гривны, а на наличном рынке – до 0,3 – 0,5 гривны.
Таким образом, следующая неделя не привнесет чего-нибудь неординарного или сенсационного. Пока валютному рынку не грозит "стремительная" смена курсов или какая-то дестабилизация.