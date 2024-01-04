Яким буде курс після 8 січня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів які обставини впливатимуть на валютний ринок найбільше. На його думку, одним з основних факторів є розвиток експорту та відповідне збільшення валютного виторгу.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку За великим рахунком, головною відмінністю від попереднього тижня можуть стати "коридори" допустимих коливань. Хоча ми припускаємо, що різких курсових змін не станеться: межі коливань на міжбанку будуть на рівні 38 – 38,6 гривень за долар та 39 – 40,5 гривень за євро, а на готівковому ринку 38,5 – 39,5 гривень за долар та 39 – 41 гривень за євро.

Лєсовий наголошує на впливі ритмічності отримуваної макрофінансової допомоги. Також не можна ігнорувати події на фронті, завдану шкоду агресором та подолання наслідків ворожих обстрілів.

Тенденції валютного ринку в середині січня

Попри деяку нервовість викликану, інформаційним тиском ворожої пропаганди, нерозв’язаним питанням обсягів макрофінансової допомоги на 2024 рік, масованими ракетними та "шахедними" атаками, які відбувалися з 29 грудня до 2 січня, ближче до середини місяця ситуація на валютному ринку відповідатиме започаткованим у листопаді трендам. Лєсовий виокремлює такі:

реалізація стратегії "керованої гнучкості", завдяки якій регулятор збалансовує попит і пропозицію на міжбанку;

При цьому обсяги валютних інтервенцій залежатимуть від попиту, і за підсумками січня навряд чи вони перевищать 2 – 2,5 мільярди доларів,

– акцентує банкір

скорочення різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку, вона складе 0,3 – 0,5 гривень;

формування готівкового курсу спиратиметься на курс міжбанку з додаванням незначної "комісії" фінустанови, вірогідно міжкурсова різниця не перевищить 0,3 – 0,5 гривень ;

; щоденні курсові зміни на міжбанку і відповідно на готівковому ринку залишатимуться різновекторними, і не перевищать 0,2 – 0,3 гривні;

різниця між курсами покупки та продажу на міжбанку буде до 0,1 гривні, а на готівковому ринку – до 0,3 – 0,5 гривні.

Таким чином, наступний тиждень не привнесе чогось неординарного чи сенсаційного. Наразі валютному ринку не загрожує "стрімка" зміна курсів чи якась дестабілізація.