Что будет происходить на валютном рынке в середине декабря
НБУ проводит стабилизационные реформы, благодаря которым колебания курса незначительны. Однако есть определенные аспекты, которые будут влиять на значение доллара во второй половине декабря.
Как меняется рынок валюты
Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом рассказал о вероятном курсовом объединении наличного рынка между обменниками и банками. Этому будут способствовать разного рода события, в частности, продажа валюты населением перед праздниками.
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По нашим оценкам, на следующей неделе курс на межбанке будет варьироваться в диапазоне 36,4 – 37 гривен за доллар и 39 – 40 гривен за евро. При этом ежедневные колебания будут в коридоре 0,1 – 0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продажи ожидается меньше 0,1 гривны.
Лесовой отмечает, что не стоит забывать и об отмене ограничений на наличном рынке НБУ, еще с 1 декабря. Это явление способствует либерализации рынка.
Согласно прогнозу банкира, разница между курсом межбанка и наличным не превысит 20 – 30 копеек и будет даже меньше. Вероятный избыточный спрос будет регулироваться НБУ.
Что касается ситуации на наличном рынке, то она будет полностью зеркальной до безналичного: так текущие курсовые изменения ожидаются в диапазоне 36,8 – 37,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривны за евро, разница между курсами покупки и продажи будет на уровне 0,3 гривны, а текущие (ежедневные) колебания не превысят 0,3 гривны,
– прогнозирует Лесовой
Можем сделать вывод, что во второй половине декабря тенденции на валютном рынке не будут меняться. Возможны лишь незначительные колебания, которые никак не повлияют на ситуацию.Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.