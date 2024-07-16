Волнения напрасны: как изменится валютный рынок в 2024 году

Валютный рынок Украины сильно пострадал от полномасштабной войны. Регулятор продолжает стабилизировать курс.

Что происходит на валютном рынке

Банкир Сергей Мамедов назвал монетарную политику, которую осуществляет НБУ, достаточно эффективной и такой, что не вызывает беспокойства, относительно дальнейшей судьбы национальной валюты, передает 24 Канал.

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Сергей Мамедов Председатель правления Глобус Банка До конца года мы еще увидим курсовые изменения, ведь рынок живой и с достаточно активными игроками, главным среди которых является Национальный банк Украины. Именно поэтому на валютном рынке маловероятны какие-то катаклизмы, что сведут на нет достижения монетарной политики.

Мамедов напомнил, что нынешний средневзвешенный курс доллара ожидается на уровне 40,7 гривны. Банкир считает, что в конце 2024 года это значение может достичь 42,1 гривны.

Важными признаками валютного рынка в этом году, по мнению Мамедова, будут:

НБУ продолжит реализовать стратегию либерализации валютного рынка;

значительная макрофинансовая внешняя поддержка (во второй половине 2024 года Украина должна получить 37 миллиардов долларов).

Мамедов отметил, что больше всего на валютный рынок будет влиять ход войны. Банкир отметил, что военные действия невозможно окончательно предсказать, поэтому прогнозировать последствия для экономики Украины сейчас – крайне сложно.