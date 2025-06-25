В резиденцию Кира Стармера на Даунинг-стрит газ поставляет TotalEnergies Gas & Power. Это дочерняя компания французского гиганта TotalEnergies.

Какая компания поставляет газ в админцентр Британии

В частности большинство правительственных зданий в Уайтхолле – административном центре британского государства – получают газ через многолетний контракт с этой компанией, известный под названием "Supply of Energy 2", передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Согласно контракту, в казну этого энергетического гиганта могут попасть до 8 миллиардов фунтов стерлингов от налогоплательщиков.

Как отмечают в материале, газ от TotalEnergies получают:

здание №10 на Даунинг-стрит;

МИД на улице Кинг-Чарльз;

здание Министерства финансов;

департамент энергетической безопасности и нулевых выбросов;

Министерство обороны;

МВД;

Департамент по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских дел.

Также газ от этой компании поставляют в Банк Англии, а за пределами столицы – в районные советы, больниц NHS и школ.

Однако нюанс заключается в том, что TotalEnergies также торгует и российским газом. Компания владеет долей в размере 20% в Yamal LNG – масштабном энергетическом комплексе в северной Сибири, где под землей сосредоточены огромные запасы ископаемого топлива.

TotalEnergies заявляет, что поставляет газ с Ямала по долгосрочным контрактам, заключенным до полномасштабного вторжения России в 2022 году, и не может их разорвать. Импорт российского СПГ в ЕС, в котором TotalEnergies является одним из ключевых игроков, в 2024-2025 годах мог достигать 8,5 миллиарда долларов США.

Заметьте! Крупнейшими импортерами стали Франция, Испания и Бельгия.

Имеет ли этот газ российское происхождение

На прошлой неделе Европейская комиссия в Брюсселе начала новую инициативу по ограничению импорта российского газа, в частности запрет импорта по долгосрочным контрактам. Однако только с января 2028 года.

Великобритания, в отличие от этого, уже запретила прямой импорт российского СПГ. В то же время ее политические лидеры охотно подчеркивают свою жесткую позицию по отношению к российским энергоресурсам.

Однако критики считают, что контракт на поставку газа с компанией, которая все еще поставлять российский газ в Европу, "подрывает моральное лидерство Великобритании" в этом вопросе.

Газ, который поставляется согласно контрактам TotalEnergies Gas & Power в Великобритании, закупается на внутреннем рынке, поэтому чрезвычайно маловероятно, что хоть какая-то его часть имеет российское происхождение,

– добавляют в материале.

Обратите внимание! В соответствии с запретом, введенным правительством Великобритании, компания не импортирует российский СПГ непосредственно в страну.

Как Великобритания подписала контракт с компанией? Контракт правительства с дочерней компанией TotalEnergies в Великобритании был заключен Crown Commercial Service (CCS), государственным агентством по госзакупкам, во время предыдущей консервативной администрации. Контракт вступил в силу 27 февраля 2023 года. После прихода к власти правительство Кира Стармера отклонило призывы активистов отменить контракт. В TotalEnergies же заявили, что осуждают вторжение России и действуют в рамках энергетических и санкционных политик ЕС.

Может ли Лондон разорвать контракт по газу

В частности, любая попытка разорвать глубокие связи британского государства с TotalEnergies может оказаться сложной.

Общий контракт "Supply of Energy 2", заключенный CCS, действует до февраля 2027 года. Кроме того, некоторые подконтракты (так называемые call-offs), подписанные отдельными министерствами, будут длиться еще дольше.

К тому же другие учреждения государственного сектора получают газ от TotalEnergies Gas & Power через отдельные договоры. Каждый из этих контрактов потенциально стоит миллионы фунтов стерлингов и приносит прибыль французскому энергетическому гиганту.

Интересно! Советы графств Шропшир, Херефордшир, Телфорд-энд-Рекин и Вустершир, имеют отдельный совместный контракт на поставку энергии который вступит в силу в апреле следующего года и будет действовать до 2030 года.