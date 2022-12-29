Великобритания предоставит Украине в 2023 году новую денежную помощь

Великобритания выделит 2,3 миллиарда фунтов стерлингов в помощь Украине в следующем году. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Помощь от Великобритании

"Еще 2,3 миллиарда фунтов стерлингов поддержки в следующем году, и в этом мы убедимся, что у них есть системы вооружения, которые им нужны и Соединенное Королевство поможет им купить их в других странах мира" - сказал Уоллес.

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Он добавил, что Великобритания предоставляет Украине системы вооружения, отвечающие советским образцам, чтобы они могли сбивать беспилотники. Недавно были переданы тысячи зенитных ракет.

Также, по словам министра, Великобритания дает свои знания и опыт для того, чтобы была возможность лучше координировать противовоздушную оборону на земле.

Я обратил внимание на вчерашние комментарии Гордона Брауна, что очень важно, чтобы мы указали и напомнили миру, что мы видим, как Россия нарушает международное право, систематически участвует в военных преступлениях, изнасилованиях и тому подобном, и нельзя игнорировать, что мы все должны противостоять этому и убедиться, что Россия понимает, что если она не прекратит то, что делает сейчас, то это будет иметь долгосрочные последствия,

– заявил Уоллес.

Последствия ракетной атаки 29 декабря: коротко

Из-за массированной атаки во многих областях исчезло электроснабжение.

В этот раз российские оккупанты запустили 69 ракет. Украинским силам ПВО удалось сбить 54 крылатых ракеты.

Одна из российских ракет попала в жилой дом в Прикарпатье. К счастью, никто не пострадал.