Страна-союзница выделяет средства на ПВО: какую сумму получит Украина

Великобритания срочно выделяет новую помощь для Украины. Речь идет о дополнительных 100 миллионах фунтов стерлингов (115 миллионов евро).

Какую сумму Украина получит на ПВО?

Средства направят для поддержки противовоздушной обороны Украины, о чем говорится на сайте правительства страны.

Финансирование будет безотлагательно направлено на укрепление украинской ПВО, чтобы лучше защитить силы на передовой и критическую инфраструктуру от воздушных атак,

– говорится в сообщении.

Вместе с этим пакетом объем поддержки для украинской ПВО, которую предоставила Великобритания в течение последних двух месяцев, составил 600 миллионов фунтов стерлингов (700 миллионов евро). Отмечается, что это подтверждает решимость британского правительства защищать жизнь и укреплять устойчивость Украины.

Кир Стармер Премьер-министр Великобритании Этот критически важный пакет помощи для противовоздушной обороны поможет достичь именно этого, защитив миллионы людей в Украине от варварских ударов России по городам и домам, тогда как их Вооруженные силы мужественно защищают свою страну и наши ценности на передовой.

Напомним, что страна действительно уже объявляла о помощи Украине на противовоздушную оборону. Речь идет о полумиллиарде фунтов стерлингов, о которых Лондон объявил еще в феврале текущего года. Об этом писала Европейская правда.

Заметьте! О поддержке тогда заявил министр обороны Великобритании Джон Гили перед началом министерского заседания в штаб-квартире НАТО.

Что еще следует знать о помощи от Лондона?

К годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, Лондон выделил для Киева большой пакет помощи. В частности 20 миллионов фунтов предусмотрено на экстренную энергетическую помощь, 5,7 миллиона фунтов – на гуманитарную поддержку, а еще 30 миллионов фунтов – на поддержку устойчивости Украины.

Также Великобритания в ближайшие месяцы планирует передать Украине еще 1 200 ракет для систем ПВО и 200 тысяч артиллерийских боеприпасов. Также Лондон впервые перечислит 150 миллионов фунтов согласно программе PURL.