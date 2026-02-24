Какую помощь выделяет Великобритания?

Новый пакет от Великобритании включает военную, гуманитарную и энергетическую помощь, а также осуществление правосудия пишет Reuters.

Смотрите также ЕС готовит 90 миллиардов евро для Украины несмотря на вето Венгрии

Правительство сообщило о выделении десятков миллионов фунтов стерлингов на различные нужды Украины:

20 миллионов фунтов (более 26 миллионов долларов) – на экстренную энергетическую помощь, которая должна обеспечить защиту и ремонт энергосистемы Украины, а также предоставить дополнительные мощности для генерации электричества;

(более 26 миллионов долларов) – на экстренную энергетическую помощь, которая должна обеспечить защиту и ремонт энергосистемы Украины, а также предоставить дополнительные мощности для генерации электричества; 5,7 миллиона фунтов – на гуманитарную помощь общинам в прифронтовых регионах.

– на гуманитарную помощь общинам в прифронтовых регионах. 30 миллионов фунтов – на поддержку устойчивости Украины и продвижение усилий по обеспечению правосудия и привлечения к ответственности за возможные военные преступления России.

В эту мрачную годовщину наше послание украинскому народу простое: Британия с вами – сильнее, чем когда-либо. Несмотря на весь шум в мировых делах, эта война остается важнейшим вопросом нашего времени. Она ставит вопрос, сохранится ли украинская и европейская свобода. Наш общий ответ однозначен. Россия не выиграет эту войну,

– подчеркнул британский премьер-министр Кир Стармер.

Заметьте! Позже в этот день Стармер должен возглавить телефонный разговор с союзниками Украины, которые входят в "Коалицию желающих". В то же время министр иностранных дел Иветт Купер посетит Киев, где присоединится к памятным мероприятиям.

Какую еще поддержку оказывает Великобритания?

Впрочем, Лондон не ограничится только деньгами. Также объявлен пакет помощи включает военную и медицинскую поддержку, отмечаются на сайте британского правительства.

Медицинское наставничество

Великобритания направляет высококвалифицированных военных хирургов, физиотерапевтов и медсестер. Они работают непосредственно в Украине, наставляя врачей, и работают рядом с командами, которые вовлечены в сложных боевых операциях.

Британские медики используют свой опыт в травматологии для лечения военных ранений и помощи военным.

Подготовка пилотов вертолетов

Великобритания впервые предлагает Украине подготовку инструкторов на вертолеты. Украинские пилоты учат на британской авиабазе, чтобы потом стать инструкторами по управлению вертолетами и обучать следующих авиаторов.

Это была война, которую Путин считал такой, что выиграет за неделю, но он недооценил волю украинского народа. Я отдаю дань уважения народу Украины. Горжусь единством и лидерством Великобритании в поддержке Украины. Я настроен сделать 2026 год годом завершения этой жестокой войны,

– подчеркнул министр обороны Великобритании Джон Гили.

Как Лондон увеличивает поддержку Украины?