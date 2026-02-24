Яку допомогу виділяє Велика Британія?

Новий пакет від Великої Британії включає військову, гуманітарну та енергетичну допомогу, а також здійснення правосуддя пише Reuters.

Уряд повідомив про виділення десятків мільйонів фунтів стерлінгів на різні потреби України:

20 мільйонів фунтів (понад 26 мільйонів доларів) – на екстрену енергетичну допомогу, яка має забезпечити захист та ремонт енергосистеми України, а також надати додаткові потужності для генерації електрики;

– на гуманітарну допомогу громадам у прифронтових регіонах.

– на гуманітарну допомогу громадам у прифронтових регіонах. 30 мільйонів фунтів – на підтримку стійкості України та просування зусиль із забезпечення правосуддя й притягнення до відповідальності за ймовірні воєнні злочини Росії.

У цю похмуру річницю наше послання українському народові просте: Британія з вами – сильніша, ніж будь-коли. Попри весь шум у світових справах, ця війна залишається найважливішим питанням нашого часу. Вона ставить запитання, чи збережеться українська та європейська свобода. Наша спільна відповідь однозначна. Росія не виграє цю війну,

– наголосив британський прем’єр-міністр Кір Стармер.

Зауважте! Пізніше цього дня Стармер має очолити телефонну розмову з союзниками України, які входять до "Коаліції охочих". Водночас міністерка закордонних справ Іветт Купер відвідає Київ, де долучиться до пам'ятних заходів.

Яку ще підтримку надає Велика Британія?

Втім, Лондон не обмежиться лише грошима. Також оголошений пакет допомоги включає військову та медичну підтримку, зазначаться на сайті британського уряду.

Медичне наставництво

Велика Британія направляє висококваліфікованих військових хірургів, фізіотерапевтів та медсестер. Вони працюють безпосередньо в Україні, наставляючи лікарів, та працюють поруч із командами, які залучені у складних бойових операціях.

Британські медики використовують свій досвід у травматології для лікування воєнних поранень та допомоги військовим.

Підготовка пілотів вертольотів

Велика Британія вперше пропонує Україні підготовку інструкторів на гвинтокрили. Українські пілоти навчають на британській авіабазі, аби потім стати інструкторами з керування вертольотами та навчати наступних авіаторів.

Це була війна, яку Путін вважав такою, що виграє за тиждень, але він недооцінив волю українського народу. Я віддаю шану народові України. Пишаюся єдністю та лідерством Великої Британії у підтримці України. Я налаштований зробити 2026 рік роком завершення цієї жорстокої війни,

– підкреслив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Як Лондон збільшує підтримку України?