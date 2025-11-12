Яку допомогу надасть Велика Британія?

Також гроші будуть направлені на гуманітарну допомогу для тих, хто найбільше постраждав від втрати електропостачання, опалення та води цієї зими, передає 24 Канал з посиланням на сайт уряду Великої Британії.

Читайте також Понад 40 мільйонів євро: одна з країн ЄС надасть Україні додаткові кошти для проходження зими

Велика Британія оголосила про нову підтримку для проведення важливих ремонтних робіт в енергетичному секторі України в умовах російських обстрілів, а також про перенаправлення гуманітарної допомоги для тих, хто найбільше постраждав від втрати електропостачання, опалення та води цієї зими,

– йдеться у повідомленні.

Наголошується, що підтримка допоможе Україні відновити критичну енергетичну інфраструктуру, забезпечуючи світло та тепло в українських домівках, лікарнях та школах. І це навіть попри безперервні атаки.

Підкреслюється, що це є невід’ємною частиною незмінної підтримки України з боку Великої Британії.

Росія свідомо обрала українську цивільну енергетичну інфраструктуру своєю мішенню протягом усієї війни. Тепер, із настанням холодної зими, вона посилює жорстокі атаки на енергетичні та теплові мережі, намагаючись зламати український народ,

– зазначають в британському уряді.

У повідомленні йде мова про те, що Україна продовжує демонструвати стійкість, утримуючи світло навіть у найскладніших умовах. І це поки Кремль намагається розширити експорт зрідженого природного газу, щоб підтримати свою хитку воєнну економіку.

Тому Велика Британія оголосила про намір запровадити заборону на надання морських послуг для транспортування російського СПГ – на додачу до нещодавнього введення санкцій проти двох найбільших нафтових компаній Росії, "Роснєфть" і "Лукойл".

Цей крок суттєво скоротить експорт російського LNG і безпосередньо перекриє доступ Росії до провідних британських морських послуг,

– запевнили у тексті.

Зверніть увагу! Заборона буде впроваджуватися поступово протягом 2026 року в координації з європейськими партнерами.

Нагадаємо, що Велика Британія розширила санкції проти Росії. Про це стало відомо завдяки заяві уряду країни.

Під обмеження зокрема потрапили нафтові гіганти "Роснєфть" та "Лукойл". Також під обмеження запровадили й проти дочірньої компанії "Роснєфті" – Nayara Energy.

Зауважте! Санкції передбачають замороження активів компаній та фізичних осіб на території Великої Британії.

Що ще відомо про санкції Лондона?