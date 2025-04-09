Венесуэла вводит чрезвычайное экономическое положение в стране

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ об экономической чрезвычайной ситуации. Таким образом Каракас стремится поддержать производительные сектора страны в условиях "экономической войны" со стороны правительства США.

Президент Венесуэлы ввел чрезвычайное экономическое положение

Мадуро заявил, что президентский указ объявляет в стране состояние экономической чрезвычайной ситуации сроком на 60 дней, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg News.

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Подобный указ позволяет Николасу Мадуро принимать все необходимые меры для обеспечения роста во время торговой войны. Среди этих мер в частности приостановление уплаты федеральных, штатных и муниципальных налогов, а также разрешение на расходы из госбюджета и других источников финансирования, не предусмотренных годовым бюджетом.

Кроме того, указ предусматривает:

создание институций для борьбы с уклонением от уплаты налогов;

отмену налоговых льгот;

внедрение механизмов импортозамещения;

содействие инвестициям.

Очень важно получить новые источники инвестиций,

– сказал Мадуро и добавил, что инвесторы Венесуэле "получат особое отношение".

Заметьте! Указ, который требует одобрения Национальной ассамблеи и конституционной палаты Верховного суда, предоставляет президенту полномочия внедрять другие "уместные" меры для обеспечения экономической и социальной стабильности.