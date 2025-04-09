Президент Венесуели впровадив надзвичайний економічний стан

Мадуро заявив, що президентський указ оголошує в країні стан економічної надзвичайної ситуації строком на 60 днів, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg News.

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Подібний указ дозволяє Ніколасу Мадуро вживати всіх необхідних заходів для забезпечення зростання під час торговельної війни. Серед цих заходів зокрема призупинення сплати федеральних, штатних і муніципальних податків, а також дозвіл на витрати з держбюджету та інших джерел фінансування, не передбачених річним бюджетом.

Крім того, указ передбачає:

створення інституцій для боротьби з ухиленням від сплати податків;

скасування податкових пільг;

запровадження механізмів імпортозаміщення;

сприяння інвестиціям.

Дуже важливо отримати нові джерела інвестицій,

– сказав Мадуро та додав, що інвестори Венесуелі "отримають особливе ставлення".

Зауважте! Указ, який потребує схвалення Національної асамблеї та конституційної палати Верховного суду, надає президенту повноваження впроваджувати інші "доречні" заходи для забезпечення економічної та соціальної стабільності.