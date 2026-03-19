Кресло Орбана зашаталось: разморозит ли Мадьяр помощь от ЕС

Даже если премьер Венгрии Виктор Орбан проиграет выборы, проблема блокирования решения по 90 миллиардам евро не решится сама по себе. К тому же венгерская оппозиция во главе с Петером Мадьяром не заявляла об отказе от дешевой российской нефти.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил 24 Каналу, что Орбан готовится оспаривать результаты выборов в суде, поэтому сам факт объявления победителя может затянуться.

Повлияет ли Мадьяр на решение о европейской помощи?

Проблема вето не сводится только к Орбану, ведь премьер Словакии Роберт Фицо прямо заявил, что если вопрос нефтепровода "Дружба" не будет решен, он также будет блокировать решение о европейской помощи Украине независимо от результатов венгерских выборов.

Европейская комиссия при этом сознательно избегает вмешательства в избирательный процесс в Венгрии.

Венгрия и Словакия сильно зависимы от российской нефти, особенно сейчас, когда ситуация в мире обострилась. Сейчас нефть на Bloomberg уже по 114 долларов за баррель, тогда как Россия поставляла этим странам по льготным контрактным ценам,

– объяснил Пендзин.

Словацкая компания Slovnaft является дочерней компанией венгерской MOL, поэтому их интересы по "Дружбе" полностью совпадают.

Победа в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" не решит вопрос полностью, потому что хотя и партия является проевропейской, венгерский избиратель привык к дешевой нефти. И позиция их лидера Мадьяра по "Дружбе" до сих пор неизвестна.

"Поэтому не стоит радоваться, что Мадьяр придет и сразу все изменит. К тому же Орбан готовится оспаривать результаты выборов в суде, и об этом уже пишет венгерская пресса. Поэтому объявление победителя может затянуться", – сказал Пендзин.

Хватит ли правовых механизмов, чтобы обойти Орбана?

За годы у власти на Орбана накопилось много компромата, и приход оппозиции мог бы дать ход уголовным производствам.

Эксперт отметил, что показательным является то, что европейцы уже готовы финансировать восстановление нефтепровода, этот вопрос решен фактически на уровне ЕС. Поэтому вопрос транзита российской нефти через Украину для европейцев фактически не стоит.

В то же время существует важная правовая норма, закрепленная в соглашении о членстве в ЕС, что страна-член не может накладывать вето на решения других стран, если сама в этой активности не участвует. Именно на этом будет строиться обход венгерского вето.

Но остается техническое вето на расширение бюджета, потому что два из трех документов принимаются большинством. А третий документ требует 100% консенсуса, и именно здесь остается пространство для блокировки.

"На Украину жестко давят по восстановлению нефтепровода, хотя ответственность за его остановку лежит на России, которая обстреляла инфраструктуру в Бродах. И главное, нет никаких гарантий, что после восстановления обстрелы не повторятся", – отметил Пендзин.

Обратите внимание! Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко считает, что если Орбан останется у власти, то продолжит блокировать кредитование для Украины. И продолжит быть поддержкой Трампу.

