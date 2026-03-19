Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив 24 Каналу, що Орбан готується оспорювати результати виборів у суді, тому сам факт оголошення переможця може затягнутися.

Чи вплине Мадяр на рішення щодо європейської допомоги?

Проблема вето не зводиться лише до Орбана, адже прем’єр Словаччини Роберт Фіцо прямо заявив, що якщо питання нафтопроводу "Дружба" не буде вирішено, він також блокуватиме рішення про європейську допомогу Україні незалежно від результатів угорських виборів.

Європейська комісія при цьому свідомо уникає втручання у виборчий процес в Угорщині.

Угорщина та Словаччина сильно залежні від російської нафти, особливо зараз, коли ситуація у світі загострилася. Наразі нафта на Bloomberg вже по 114 доларів за барель, тоді як Росія постачала цим країнам за пільговими контрактними цінами,

– пояснив Пендзин.

Словацька компанія Slovnaft є дочірньою компанією угорської MOL, тому їхні інтереси щодо "Дружби" повністю збігаються.

Перемога в Угорщині опозиційної партії "Тиса" не розв’яже питання повністю, бо хоча й партія є проєвропейською, угорський виборець звик до дешевої нафти. Та й позиція їхнього лідера Мадяра щодо "Дружби" досі невідома.

"Тому не варто тішитися, що Мадяр прийде й одразу все змінить. До того ж Орбан готується оспорювати результати виборів у суді, і про це вже пише угорська преса. Тому оголошення переможця може затягнутися", – сказав Пендзин.

Чи вистачить правових механізмів, щоб обійти Орбана?

За роки при владі на Орбана накопичилося багато компромату, і прихід опозиції міг би дати хід кримінальним провадженням.

Експерт зазначив, що показовим є те, що європейці вже готові фінансувати відновлення нафтопроводу, це питання вирішено фактично на рівні ЄС. Тому питання транзиту російської нафти через Україну для європейців фактично не стоїть.

Водночас існує важлива правова норма, закріплена в угоді про членство в ЄС, що країна-член не може накладати вето на рішення інших країн, якщо сама в цій активності участі не бере. Саме на цьому буде будуватися обхід угорського вето.

Але залишається технічне вето на розширення бюджету, бо два з трьох документів приймаються більшістю. А третій документ вимагає 100% консенсусу, і саме тут залишається простір для блокування.

"На Україну жорстко тиснуть щодо відновлення нафтопроводу, хоча відповідальність за його зупинку лежить на Росії, яка обстріляла інфраструктуру в Бродах. І головне, немає жодних гарантій, що після відновлення обстріли не повторяться", – зазначив Пендзин.

Зверніть увагу! Засновник аналітичної спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко вважає, що якщо Орбан залишиться при владі, то продовжить блокувати кредитування для України. І продовжить бути підтримкою Трампу.

Що ще відомо про ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба"?