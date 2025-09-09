Венгрия подпишет новое долгосрочное газовое соглашение, но не откажется от торговли с Россией
- Венгрия подпишет новый долгосрочный контракт на закупку природного газа со странами Запада для диверсификации поставок, но не откажется от российского газа из-за географических и инфраструктурных условий.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что больше маршрутов и поставок обеспечивают большую энергетическую безопасность, однако Венгрия увеличила закупки газа у России через "Турецкий поток".
Венгрия планирует диверсифицировать поставки энергоносителей. В частности страна подпишет долгосрочный контракт на закупку природного газа со странами Запада.
Что известно о новом контракте Венгрии со странами Запада?
Это будет наш самый длинный контракт на поставку газа с западного направления, пишет 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Это не вызывает сомнений, что природный газ в долгосрочной перспективе будет важным источником энергоснабжения для Венгрии,
– написал Сийярто.
Он отметил: чем больше маршрутов и чем больше газа сможет закупить Будапешт, тем в большей безопасности будет государство. Поэтому 9 сентября Венгрия подписывает еще один долгосрочный контракт на закупку природного газа.
Это будет наш самый длинный контракт на поставку газа с западного направления. Венгрия всегда прилагала серьезные усилия в направлении диверсификации: чем больше маршрутов и чем больше газа мы покупаем, тем лучше,
– отметил Петер Сийярто.
Интересно! Никаких дополнительных деталей в своем заявлении он не сообщил.
Reuters пишет, что сейчас Венгрия имеет долгосрочный контракт с Россией, который покрывает большинство ее потребностей в газе.
Но сможем ли мы благодаря этому обойтись без российского газа? Нет, учитывая географические и инфраструктурные условия. Не до тех пор, пока не будет надлежащего развития инфраструктуры в регионе,
– сообщил венгерский министр.
В 2020 году был заключен шестилетний контракт с Shell на поставку 250 миллионов кубометров природного газа ежегодно в период с 2021 по 2027 годы. Это была первая долгосрочная сделка Венгрии на поставки сжиженного природного газа с западной энергетической компанией.
Венгрия имеет долгую историю поставок СПГ от Shell, и сегодняшнее объявление еще раз подтвердит, что это сотрудничество работает хорошо,
– сказал активный трейдер с рынка газа Центральной Европы.
Отказывается ли Будапешт от газа из России?
Ранее в этом году Словакия и Венгрия отклонили планы Европейской комиссии по постепенному отказу от российского газа и других энергоносителей, что углубило раскол с Брюсселем из-за их отношений с Москвой. Венгрия, которая получает российский газ с юга через Болгарию и Сербию по газопроводу "Турецкий поток", в прошлом году увеличила закупки у "Газпрома".
Сийярто заявил в начале этого месяца, что Венгрия импортировала около 5 миллиардов кубометров газа через "Турецкий поток" через Сербию по состоянию на конец августа, и это, по его словам, означает, что нынешние импортные объемы газа через "Турецкий поток" могут достичь рекордного уровня.
Заметьте! Венгрия, которая поставляет газ в Словакию через интерконнектор, также покупает газ в Румынии и небольшие объемы через газопровод HAG, который проходит из Австрии в Венгрию.
Что ещё известно о ситуации с Венгрией?
В настоящее время Казахстан рассматривает возможность поставок своей нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба». В частности, такая техническая возможность действительно существует.
Сиярто же заявлял, что Трамп не направлял никаких сообщений Венгрии или Словакии относительно прекращения закупок российской нефти. По словам министра, подобного по содержанию сообщения не было.