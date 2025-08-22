Венгрия и Словакия возмущены ударами Украины по нефтепроводу "Дружба", по которому российская нефть поступает в страны. Они даже пожаловались на Киев в Брюссель.

На что жалуются Венгрия и Словакия?

Министры иностранных дел двух стран направили совместное письмо в Еврокомиссию, сообщает 24 Канал со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

В письме министры жалуются, что в течение нескольких дней ВСУ совершили 3 атаки на нефтепровод "Дружба", который имеет ключевое значение для энергетической безопасности Венгрии и Словакии.

Атаки, мол, привели к проблемам с поставками нефти в обе страны. А из-за последнего обстрела, нефтепровод, вероятно, остановится не менее чем на 5 дней.

При этом Сийярто отметил, что от украинских атак страдает не столько Россия, как Венгрия и Словакия.

Учитывая, что в последние годы ЕС и его страны-члены оказали Украине поддержку на сотни миллиардов евро, мы считаем действия Украины, которые серьезно ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и Словакии, абсолютно неприемлемыми,

– говорится в письме.

Венгрия и Словакия требуют немедленных шагов от Еврокомиссии для защиты "Дружбы" от атак. Они сетуют, что Брюссель молчал после всех трех атак на нефтепровод.

Было бы хорошо, если бы Брюссель наконец понял, что они Еврокомиссия, а не Украинская Комиссия,

– добавил Сийярто.

Венгрия и Словакия направили письмо Еврокомиссии / Петер Сийярто в Фейсбук

Что известно об украинских атаках на нефтепровод "Дружба"?