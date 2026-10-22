Удар по кошельку Путина: Венгрия готовится выгнать "Росатом" из проекта АЭС

Многолетнее сотрудничество в энергетической сфере между Будапештом и Москвой оказалось под угрозой серьезного разрыва. В настоящее время эта европейская страна активно пересматривает свои стратегические договоренности, ища альтернативные пути для реализации масштабного проекта.

Почему Будапешт ищет замену россиянам и на кого повлияет это решение

Венгрия рассматривает возможность заменить российскую корпорацию "Росатом" в качестве главного подрядчика в проекте расширения атомной электростанции "Пакш". В рамках пересмотра проекта правительство уже начало изучать варианты привлечения альтернативных поставщиков, о чем пишет Reuters.

Этот шаг может стать мощным ударом по российской экономике и геополитическому влиянию Москвы. Расширение венгерской АЭС является самым масштабным ядерным проектом "Росатома" на территории Европейского Союза, потеря которого будет означать миллиардные убытки для страны-агрессора.

Интересно! Проект, который предыдущий премьер-министр Виктор Орбан передал "Росатому" без тендера еще в 2014 году, оказался чрезвычайно дорогостоящим и политически токсичным. Правительство нового премьера Петера Мадьяра должно принять окончательное решение о судьбе строительства в конце этого или в начале следующего года.

Для вынесения окончательного вердикта венгры тщательно анализируют правовые, технические и финансовые последствия смены поставщика. Если Будапешт расторгнет соглашение, ему придется взять на себя расходы в размере 1,1 миллиарда евро, которые уже были выплачены российской корпорации, а также возможные штрафы за нарушение договора.

В самом "Росатоме" тем временем делают вид, что все идет по плану. "Мы не получали от заказчика никаких официальных сообщений о намерении расторгнуть контракт", – заявил представитель компании оккупантов.

Какова была предыстория ядерного сотрудничества

АЭС "Пакш" – единственная действующая атомная станция в Венгрии, расположенная в 100 километрах от Будапешта, которая обеспечивает более 50% всей электроэнергии страны. Она была построена по советскому проекту в 1980-х годах, а ее действующие реакторы должны быть выведены из эксплуатации в 2032–2037 годах.

Первоначальная стоимость расширения станции оценивалась в 12,5 миллиарда евро, однако расходы стремительно растут. Стоит отметить, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину "Росатому" удалось избежать европейских санкций, продолжая поставлять уран в ЕС. Однако потеря венгерского контракта и привлечение европейского подрядчика может стать началом конца для российской ядерной монополии в Европе.

Кстати, в августе из-за засухи Венгрия начала затапливать две баржи в реке Дунай, чтобы поднять уровень воды и спасти от полной остановки единственную в стране атомную электростанцию "Пакш".