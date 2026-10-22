Чому Будапешт шукає заміну росіянам та по кому вдарить це рішення

Угорщина розглядає можливість замінити російську корпорацію "Росатом" як головного підрядника в проєкті розширення атомної електростанції "Пакш". У межах перегляду проєкту уряд уже почав вивчати варіанти залучення альтернативних постачальників, про що пише Reuters.

Цей крок може стати потужним ударом по російській економіці та геополітичному впливу Москви. Розширення угорської АЕС є наймасштабнішим ядерним проєктом "Росатома" на території Європейського Союзу, втрата якого означатиме мільярдні збитки для країни-агресорки.

Цікаво! Проєкт, який попередній прем'єр-міністр Віктор Орбан віддав "Росатому" без тендеру ще у 2014 році, виявився надзвичайно дорогим та політично токсичним. Уряд нового прем'єра Петера Мадьяра має ухвалити остаточне рішення щодо долі будівництва наприкінці цього або на початку наступного року.

Для остаточного вердикту угорці ретельно аналізують правові, технічні та фінансові наслідки зміни постачальника. Якщо Будапешт розірве угоду, йому доведеться взяти на себе витрати у розмірі 1,1 мільярда євро, які вже сплатили російській корпорації, а також можливі штрафи за порушення договору.

У самому "Росатомі" тим часом роблять вигляд, що все йде за планом. "Ми не отримували від замовника жодних офіційних повідомлень про намір розірвати контракт", – заявив представник компанії окупантів.

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Якою була передісторія ядерної співпраці

АЕС "Пакш" – єдина діюча атомна станція в Угорщині, розташована за 100 кілометрів від Будапешта. Вона забезпечує понад 50% усієї електроенергії країни. Вона була побудована за радянським проєктом у 1980-х роках, а її реактори, що діють, мають вивести з експлуатації у 2032-2037 роках.

Початкова вартість розширення станції оцінювалася в 12,5 мільярда євро, проте витрати стрімко зростають. Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Росатому" вдалося уникнути європейських санкцій, продовжуючи постачати уран до ЄС. Проте втрата угорського контракту та залучення європейського підрядника може стати початком кінця для російської ядерної монополії в Європі.

До речі, у серпні через посуху Угорщина почала затоплювати дві баржі в річці Дунай, щоб підняти рівень води та врятувати від повної зупинки єдину в країні атомну електростанцію "Пакш".