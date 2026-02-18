"Дружба" – все: почему Венгрия прекращает поставки топлива в Украину

На фоне прекращения нефтеснабжения через газопровод "Дружба", Венгрия ищет выход из ситуации. Глава МИД страны заявил об ограничениях для Украины, как ответ на "чисто политическое решение".

Почему Венгрия прекращает поставки дизельного топлива в Украину?

О том, когда могут возобновить поставки, говорится в сообщении Index.

Смотрите также Не только Венгрия: некоторые страны сомневаются в новых санкциях против Кремля

Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки дизельного топлива в Украину прекращены, пока не возобновит работу нефтепровод "Дружба".

Министр убежден, что Украина не возобновила поставки нефти в Венгрию через газопровод из "чисто политических" соображений. Очевидно ограничения в поставках топлива является своеобразным ответом.

Мы прекращаем поставки дизельного топлива в Украину, и оно не будет продолжаться, пока нефть не начнет снова поступать по нефтепроводу "Дружба". На этом мы остановимся,

– прокомментировал Сийярто.

В то же время глава МИД Венгрии добавил, что страна имеет запасы нефти на 96 дней, поэтому сейчас причин для беспокойства нет.

"Инициативу" поддержал и премьер Словакии Роберт Фицо. Он заявил, что НПЗ Slovnaft прекращает любой экспорт в Украину. Все, что там будет производиться, будет направлено исключительно для словацкого рынка.

Что известно об отношении к Украине премьер-министра Венгрии?

В частности, недавно на брифинге с госсекретарем США Марко Рубио, Виктор Орбан заявил, что Киев вмешивается в предвыборную кампанию его страны. Об этом пишет Укринформ.

С такой жестокой открытостью участие в избирательной кампании другой страны происходит не очень часто. Но опять же это понятно, ведь венгерские выборы являются важнейшими для венгерского народа, но они оказывают влияние и за пределами Венгрии. Украинцы вполне справедливо считают, что правительство Венгрии имеет для них значение,

– прокомментировал Орбан.

В то же время он отметил, что для украинцев важны результаты выборов, поэтому мотив таких действий очевиден.

Что известно о странах, не уверенных в санкциях против России?

Так, Италия, Венгрия, Греция, Мальта сомневаются в новых санкциях против иностранных портов и банков, которые Россия использует для продажи нефти.

В частности, такие разногласия могут повлиять на новый пакет ограничений для России.

В то же время Венгрия задерживает 20-й пакет санкций ЕС против Москвы. Цель – найти пути для снабжения русского найти.