Венгрия расширила список запрещенной для импорта аграрной продукции из Украины

Правительство Венгрии расширило список продукции, которую Украина не может импортировать. С 19 апреля под запретом ввоза 25 наименований сельскохозяйственных продуктов и зерновых из Украины.

Запрет украинского импорта

Венгрия расширила перечень запрещенного импорта из Украины. В него кроме зерновых добавили муку, мед, растительное масло и мясо.

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Такие ограничения будут действовать до 30 июня. Такие действия правительство Венгрии объяснило защитой местных фермеров и потребителей. Перевозчики, нарушающие правила, будут оштрафованы, а размер штрафа может достигать даже полной стоимости груза.

Венгрия не запрещает перемещение запрещенных продуктов по своей территории, то есть транзитные перевозки все еще разрешены, но соответствующие органы будут проверять их на границе, следить за ними с помощью электронных устройств и патрулей.

По словам министра сельского хозяйства Венгрии, из-за притока украинского зерна цены на:

потребительскую пшеницу в стране упали на 27% по сравнению с предыдущим годом,

фуражную пшеницу – на 37%,

фуражную кукурузу – на 23%.

С чрезвычайно низкой себестоимостью производства украинское сельское хозяйство, имея полные возможности беспошлинной и свободной торговли, начало экспортировать на европейский рынок, кроме зерна и масличных культур, большое количество птицы, яиц и меда, что повлияло на возможности отечественных и центральноевропейских фермеров,

– отметил он, передает 24.hu.

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