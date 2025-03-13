Венгрия требует снятия санкций с российского олигарха: что Будапешт требует от ЕС

Венгрия требует исключения из санкционного списка Евросоюза российского олигарха Михаила Фридмана. Если же этого не произойдет, то страна угрожает заблокировать продление санкций ЕС против 2 тысяч граждан России.

Венгрия требует снятия санкций с Фридмана

В частности ограничения, которые были наложены Евросоюзом на политиков и бизнесменов, поддерживавших или способствовавших войне против Украины, заканчиваются уже в субботу, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Читайте также Венгрия может попытаться сорвать продление санкций против России на этой неделе, – Euractiv

По состоянию на сейчас нужно, чтобы все 27 стран ЕС согласились продлить санкции против россиян еще на шесть месяцев. В противном случае замораживание активов и ограничения поездок больше не будут действовать.

Изданию рассказали собственные источники, что посол Венгрии в ЕС заявил, что Фридман (он заработал свое состояние в России до переезда в Лондон десять лет назад) должен быть исключен из списка. Это своеобразная цена Будапешта для продолжения всех остальных санкций.

Важно! Послы ЕС встречаются в Брюсселе в четверг. Однако даже после нескольких дней переговоров они до сих пор не пришли к какому-то компромиссу.

Имеет ли шанс Фридман избавиться от санкций

Financial Times отмечает, что самые преданные союзники Украины, среди которых страны Балтии, выступают против любого ослабления ограничений ЕС против Москвы. А особенно до завершения любых переговоров о прекращении огня. Однако три чиновника заявили, что Люксембург поддерживает усилия, направленные на исключение Фридмана из списка.

Что известно о Фридмане сейчас?

В частности в прошлом году Фридман подал иск против Люксембурга, где находится его доля в лондонской инвестиционной компании LetterOne. Он требовал возмещения убытков, связанных с санкциями. Они составляют 15,8 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Издание отмечает, Венгрия сначала требовала исключить из списка восемь имен, среди которых как Алишер Усманов и давний партнер Фридмана Петр Авен. Но теперь Будапешт настаивает только на исключении самого Фридмана.