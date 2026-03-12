Венгрия перекрывает экспорт топлива через Ближний Восток: будет ли дефицит дизеля в Украине и как это ударит по ценам
Министр национальной экономики Венгрии Мартон Надь заявил, что страна временно приостанавливает экспорт нефти, бензина и дизеля. Причиной такого решения стал рост цен в Европе на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Известно, что ограничение будет действовать до 19 марта 2026 года.
В этой ситуации вопрос импорта энергоносителей является важным и для Украины, ведь топливно-энергетические товары входят в тройку крупнейших позиций украинского импорта. Данные таможенной службы свидетельствуют о том, что за два месяца 2026 года Украина импортировала этих товаров на сумму 2,6 миллиарда долларов.
В то же время доля поставок топлива из Венгрии в Украину является относительно небольшой. Поэтому временное ограничение экспорта вряд ли повлечет дефицит этого ресурса, который остается особенно важным в условиях войны.
24 Канал выяснил, насколько критично решение Будапешта о прекращении экспорта топлива для Украины, что действительно повлияет на стоимость топлива в ближайшие недели и до какого показателя может вырасти стоимость бензина и дизтоплива.
Важно ли топливо из Венгрии для Украины?
Экономист Олег Гетман для 24 Канала рассказывает, что процент импорта топлива из Венгрии в Украину является небольшим – всего до 10%.
И на фоне заявлений об остановке экспорта топлива, заместить поставки из Венгрии для Украины – это вопрос лишь нескольких дней. Дело в том, что все остальные объемы поставляются в полном объеме, а с дефицитом топлива нет никакой проблемы.
Интересно! Дефицит топлива может возникнуть в Индии и Китае, куда двигались танкеры через Ормузский пролив, отмечает Гетман. Зато поставки в Европу остаются стабильными.
Это минимальные объемы. Через Венгрию движется менее 10% всего украинского объема топлива.
Напоминаем, что в феврале директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн на фоне заявлений о прекращении поставок Венгрией дизтоплива в Украину из-за прекращения подачи нефти по трубопроводу "Дружба" объяснил в своей заметке на Facebook, что венгерско-словацкие поставки легко заменить, потому что они составляют до 10% всего рынка.
Они (поставки, – 24 Канал) не такие большие (до 10% рынка), и мы без них уже несколько раз оказывались. Последний раз – осенью прошлого года. Ничего особенного не произошло. Нам есть чем заместиться,
– написал Куюн.
Поэтому эксперт Юрий Щедрин в разговоре с 24 Каналом добавляет, что экспорт нефтепродуктов из Венгрии и Словакии имеет место быть, впрочем Украина импортирует топливо морем, а также из Польши и других стран Евросоюза.
Таким образом, прекращение экспорта топлива со стороны Венгрии не является главным фактором, что может повлиять на цену на топливо и запасы в Украине сейчас.
Главный фактор, безусловно, это котировки нефти, которые сейчас сильно меняются: сегодня видим цену в почти 95 долларов за баррель (цена по состоянию на 11 марта, – 24 Канал), а несколько дней назад была цена в более 100 долларов за баррель.
Щедрин добавляет, что сейчас украинские сети АЗС продают топливо, закупленное еще по старым ценам – до обострения ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, существенный рост топлива в начале марта был обусловлен прежде всего ажиотажем.
В то же время со следующего месяца цены могут измениться снова и тогда украинский рынок увидит совсем другой уровень стоимости.
Чего ожидать от цен на нефть?
Экономист Гетман отмечает, что единственной проблемой в нынешней ситуации на рынке топлива, являются мировые цены на нефть, которые довольно часто меняются.
Мировые цены на нефть сейчас постоянно прыгают в соответствии с каждым заявлением, которые делают мировые политики. Поэтому ситуация сейчас довольно непредсказуемая,
– говорит господин Олег.
Мировая нефть с показателя в 70 долларов за баррель выросла уже до диапазона от 80 до более 90 долларов за баррель, в зависимости от марки нефти. Это, соответственно, уже отразилось на ценах топлива, в том числе и в Украине.
Обратите внимание! Всего несколько дней назад мировые цены на нефть впервые с 2022 года превысили трехзначное число – более 100 долларов за баррель, писали в Axios. Впрочем такой уровень стоимости был кратковременным, ведь впоследствии стоимость марки Brent и WTI опустились ниже отметки в 100 долларов после заявлений Дональда Трампа о возможном завершении военной операции на Ближнем Востоке 10 марта, сообщили в Reuters.
- По данным TradingEconomics, мировая цена на эталонную марку нефти Brent составила почти 91 доллар за баррель 11 марта. Для сравнения, по состоянию на 2 марта, стоимость составляла чуть больше, чем 80 долларов за баррель.
- Зато стоимость сырой нефти марки WTI (американская нефтяная марка) составляет чуть меньше – почти 86 долларов за баррель. Но 2 марта цена была на уровне 73 долларов за баррель.
- Впрочем в течение ночи 12 марта цены на нефть снова подскочили выше 100 долларов за баррель, отмечают в CNN. Поэтому цена нефти марки Brent поздно ночью колебалась около 100 долларов за баррель, тем временем цена на нефть марки WTI выросла до 94,8 доллара за баррель.
- По состоянию на обед 12 марта стоимость нефти марки Brent и WTI были на уровне почти 98 долларов и 92,5 доллара за баррель соответственно.
На сколько еще может вырасти топливо в Украине, если цены на нефть в дальнейшем будут расти?
Юрий Щедрин отмечает, что если цена на нефть будет оставаться в коридоре 80 – 90 долларов за баррель, то цены на топливо, в частности в Украине, будут на том же уровне, что мы видим сегодня.
Впрочем если нефть начнет расти в цене рекордно, то это сразу же отразится на стоимости топлива, а потому цена будет существенно выше, чем сейчас,
– говорит он.
То же самое говорит и Олег Гетман, который не исключает того, что с продолжением конфликта на Ближнем Востоке нефть будет только расти в цене.
То есть если нефть достигнет 100 долларов, то цены на топливо могут вполне вероятно подняться еще на 5 – 8 гривен,
– прогнозирует экономист.
Зато если спрогнозировать, что за несколько недель события на Ближнем Востоке завершатся поражением авторитарных сил, то можно ожидать возвращения стоимости нефти в диапазон 70 – 80 долларов за баррель.
Сейчас цены на некоторые виды топлива в Украине, по состоянию на 11 марта, уже второй день подряд почти не меняются, но несмотря на это, они до сих пор существенно высокие по сравнению с ценами в конце февраля. Например бензин А-95 и А-92 даже потеряли по несколько копеек на литр с 10 марта, а вот дизтопливо наоборот подорожало на 60 копеек.
По данным Консалтинговой группы А-95, средняя стоимость различного вида топлива сейчас такова:
- Бензин А-95 – 69,09 гривны,
- Бензин А-92 – 66,14 гривны,
- Дизтопливо – 73,52 гривны,
- Автогаз – 41,36 гривны.
Интересно, что по данным Fuelo, по состоянию на 11 марта, средние цены на топливо в странах ЕС на таком уровне:
- Литр бензина в Германии стоит едва ли не дороже – 2 евро (по среднему банковскому курсу в Украине, это ориентировочно 101 гривна) , а дизтопливо – 2,10 евро (106,7 гривны).
- В Нидерландах цена несколько выше: за бензин – 2,21 евро за литр (112 гривен), а за дизтопливо – 2 евро (101 гривна).
- Италия тоже входит в тройку стран с самыми высокими ценами: бензин стоит 1,89 евро за литр (96 гривен), а дизтопливо – 2,10 евро (106,7 гривны).
Повлияет ли план Международного энергетического агентства высвободить резервы на цены на нефть?
Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило о возможности высвобождения крупнейших нефтяных запасов в своей истории. Все для того, чтобы сдержать цены на фоне конфликта, отмечается в Reuters. После этого цены на нефть действительно начали падать, по состоянию на 11 марта.
Поэтому фьючерсы на нефть марки Brent торговались с понижением на 88 центов, или 1% – до 86,92 доллара за баррель. Зато WTI торговалась с понижением на 35 центов, или 0,4% – до 83,1 доллара за баррель.
- Данные WSJ свидетельствуют о том, что высвобождение запасов нефти может быть на уровне 400 миллионов баррелей нефти, что является крупнейшим подобным шагом в истории агентства и вдвое большим объемом, который выпустили страны-члены MEA после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
- Выпуск такого объема может компенсировать 12 дней перебоев в экспорте нефти из Персидского залива.
Только заявление G7 о высвобождении запасов, даже не само высвобождение, уже утолило панику, а потому цены несколько упали. Соответственно "откупоривание" этих резервов еще лучше повлияет на спад цены,
– говорит Олег Гетман.
Впрочем несмотря на это, остается негативный фактор блокировки Ормузского пролива. Кроме того, есть негативное влияние и от того, что нефтяные месторождения Ирана атакуются.
Вероятно, что в ближайшие недели мы будем видеть затихание этого конфликта. А по состоянию на сейчас резервы стран G7 дадут возможность временно унять панику,
– отмечает экономист.
Напоминаем! Несмотря на то, что страны-члены Международного энергетического агентства единогласно согласились выпустить на мировой рынок рекордные 400 миллионов баррелей нефти, это не помешало ценам на нефть, по состоянию на 12 марта, снова подскочить вверх.
А вот Щедрин говорит, что единственное решение, которое сможет прекратить рост цены на нефть, – это завершение операции на Ближнем Востоке и разблокирование Ормузского пролива.
Разблокировка запасов – это тактическое решение, которое замедлит рост цены в короткой перспективе. Именно поэтому проблема должна быть полностью решена,
– считает господин Юрий.
Дело в том, что если пролив будет разблокирован, а удары по нефтяной инфраструктуре как Ирана, так и стран Персидского залива прекратятся, то цены стабилизируются.
Впрочем стабилизация диапазона цены на нефть не будет означать возвращение ее к тем значениям, которые были до начала военной операции в конце февраля, добавляет эксперт.