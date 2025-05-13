Суда агрессора под санкциями: Рада приняла важный законопроект

Рада приняла за основу законопроект о механизме санкций по "теневому флоту" России. Он позволит накладывать санкции непосредственно на суда, которые перевозят нефть, оружие или военных.

Что предусматривает законопроект о теневом флоте

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале, согласно этому законопроекту, санкции будут накладываться на конкретные российские танкеры, передает 24 Канал.

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По факту, накладывать санкции не на юридические лица, а на конкретные танкеры,

– сообщает Железняк.

Еще раньше было известно, что действующее украинское законодательство позволяет наложить санкции на юридических и физических лиц, однако оно не дает возможности санкционировать суда.

Поэтому, принятый принят законопроект предусматривает наложение санкции на суда и воздушные суда, которые причастны к российской теневой транспортировке нефти и нефтепродуктов, оружия и военных.

Обратите внимание! Предполагается, что введение санкций со стороны Украины покажет мировому сообществу введение системных санкций с целью уменьшения распространения влияния российской агрессии.