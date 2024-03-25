Вследствие весенней индексации: как изменилась максимальная и минимальная пенсия в Украине
Источник:ПФУ
В начале марта 2024 года состоялся перерасчет размеров пенсионных выплат. Индексация охватывает также надбавки, повышения и другие дополнительные выплаты.
Как изменились размеры пенсий
Если раньше минимальная выплата для пенсионеров составляла 2 093 гривен, то сейчас она достигла – 2 361 гривны. В то же время максимальная пенсия равна 10 прожиточным минимумам, то есть сейчас составляет – 23 610 гривен.
Читайте также: Оплата коммуналки и бесплатный проезд: пенсионеры в Украине имеют право на льготыЗаметьте! Перерасчет минимальных пенсий зависит от возраста пенсионеров и их страхового стажа. Он также непосредственно связан с увеличением прожиточного минимума, что сейчас составляет 2 361 гривну.
В этом году индексацию в Украине сформировали таким образом, чтобы максимально увеличить именно самые маленькие пенсии. То есть, дополнительно выросла минимальная пенсия – до 2 725 гривен, а самая большая пенсия осталась фактически на уровне 23 610 гривен. Об этом рассказала в эфире телемарафона министр социальной политики Оксана Жолнович.
У граждан, которые получают наименьшие пенсии – из-за нехватки страхового или трудового стажа, или из-за небольших отчислений во время трудовой деятельности – минимальная пенсия вырастет на 364 гривны. В прошлом году и в этом году индексацию мы сформировали таким образом, чтобы максимально увеличить именно наименьшие пенсии. Соответственно у этих категорий минимальная пенсия составит 2 725 гривен. А самая большая пенсия вырастет сразу на 3 000 гривен, и это будет 23 610 гривен.
На чем базировалось увеличение пенсии
Увеличение пенсии основывается на индикаторах инфляции и динамике средней заработной платы по стране. То есть, в результате индексации, пенсии в Украине также вырастут примерно на 8%, что в среднем означает увеличение выплат на 322 гривны. Таким образом, средний размер пенсии возрастет до 5 717 гривен.Заметьте! С 1 апреля также запланирован автоматический перерасчет пенсий для 654 тысяч пенсионеров, которые продолжают свою трудовую деятельность, учитывая обновленные данные о страховом стаже.
Какие еще изменения в пенсионных выплатах произошли
Согласно перерасчётам, с 1 марта пенсионные выплаты других категории пенсионеров выглядят следующим образом:
- Пенсионеры до 70 лет со стажем соответственно 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин сейчас имеют пенсию, увеличенную с 2 760 гривен – до 2 980 гривен;
- Для пенсионеров, не работающих, в возрасте от 65 до 70 лет со стажем 30/35 лет соответственно для женщин и мужчин, а также пенсионеров старше 80 лет со стажем 20/25 лет соответственно для женщин и мужчин, пенсия поднялась с 3 120 гривен до 3 370 гривен;
- Пенсионеры, достигшие 70 лет со стажем 30/35 лет соответственно для женщин и мужчин, получают увеличенную пенсию с 3 000 гривен до 3 240 гривен.