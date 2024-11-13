Влияет ли государственная помощь на субсидию для ВПЛ

Украинцы могут получить субсидию, если общая стоимость коммунальных услуг превышает обязательный платеж. Для этого нужно выполнить ряд требований относительно материального состояния, в частности не иметь новых автомобилей.

Субсидия и выплаты ВПЛ

Размер субсидии определяется индивидуально в зависимости от доходов семьи. При меньших доходах большую часть расходов покрывает государство, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Впрочем, к этим доходам не учитывается помощь от международных организаций и государственная помощь на проживание для ВПЛ. Кроме того, переселенцы могут претендовать на субсидию даже без заключения договора аренды.

Заметьте! Кроме заявления на назначение субсидии и декларации о доходах и расходах, переселенцы должны подать справку о своем статусе ВПЛ.

Переселенцам важно знать, что за субсидией можно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда или ЦПАУ по новому месту жительства. А также: