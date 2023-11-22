В Украине могут вырасти цены на алкоголь: что подорожает больше всего

Министерство экономики намерено установить новые минимальные цены на алкогольные напитки. Такие изменения объясняют тем, что предыдущие цены устанавливались еще в 2021 году и не отвечают реальным затратам производителей.

Как вырастут цены

В среднем, цены на водку, ликероводочные изделия и другой крепкий алкоголь возрастут на 5-14%, а вина подорожают на 40–85%. Это связано с поднятием цены за 1 литр 100-процентного спирта.

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Цены на обычные и игристые вина, вермуты и другие газированные напитки будут зависеть от вида и размера упаковки.

Сколько будет стоить алкоголь

Эти цены будут дифференцированы для стеклянных и других тар с объемом 0,7 литра, а также для упаковок типа Tetra-Pak и Bag in box, металлических банок из пищевого алюминия и полимерных бутылок марки ПЭТФ объемом 1 литр.

В проекте Кабмина предлагается повысить цены на разные виды напитков следующим образом:

водка вырастет на 4,7% - с 89,4 до 93,6 гривны за бутылку 0,5 литра;



за бутылку 0,5 литра; коньяк (бренди) три звездочки подорожает на 6% - со 128,3 до 136 гривен за бутылку 0,5 литра;



за бутылку 0,5 литра; коньяк (бренди) четыре звездочки на 6,6% - со 139,3 до 148,6 гривны за бутылку 0,5 литра;



за бутылку 0,5 литра; коньяк (бренди) пять звездочек вырастет на 6,4% - со 151,7 до 161,4 гривны за бутылку 0,5 литра;



за бутылку 0,5 литра; вина виноградные натуральные в стеклянной таре емкостью 0,7 литра подорожают на 57% - с 42 до 66 гривен за бутылку;



за бутылку; вина игристые в стеклянной таре емкостью 0,7 литра и 0,75 литра возрастут на 11,9% - со 109 до 122 гривен за бутылку.

В прошлом месяце средняя цена, например, на водку составляла 118,7 гривны за бутылку 0,5 литра, столовые вина украинских марок стоили в среднем 110,2 гривны за бутылку 0,7 литра.