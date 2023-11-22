Як зростуть ціни
В середньому, ціни на горілку, лікеро-горілчані вироби та інший міцний алкоголь зростуть на 5-14%, а вина здорожчають на 40-85%. Це пов'язано з підняттям ціни за 1 літр 100-відсоткового спирту.
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Ціни на звичайні та ігристі вина, вермути та інші газовані напої залежатимуть від виду та розміру їхньої упаковки.
Скільки коштуватиме алкоголь
У проєкті Кабміну пропонується підвищити ціни на різні види напоїв таким чином:
- горілка зросте на 4,7% — з 89,4 до 93,6 гривні за пляшку 0,5 літра;
- коньяк (бренді) три зірочки подорожчає на 6% — зі 128,3 до 136 гривень за пляшку 0,5 літра;
- коньяк (бренді) чотири зірочки на 6,6% — зі 139,3 до 148,6 гривні за пляшку 0,5 літра;
- коньяк (бренді) п’ять зірочок зросте на 6,4% — зі 151,7 до 161,4 гривні за пляшку 0,5 літра;
- вина виноградні натуральні у скляній тарі місткістю 0,7 літра здорожчають на 57% — з 42 до 66 гривень за пляшку;
- вина ігристі у скляній тарі місткістю 0,7 літра та 0,75 літра зростуть на 11,9% — зі 109 до 122 гривень за пляшку.