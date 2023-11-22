Як зростуть ціни

В середньому, ціни на горілку, лікеро-горілчані вироби та інший міцний алкоголь зростуть на 5-14%, а вина здорожчають на 40-85%. Це пов'язано з підняттям ціни за 1 літр 100-відсоткового спирту.

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Ціни на звичайні та ігристі вина, вермути та інші газовані напої залежатимуть від виду та розміру їхньої упаковки.

Зауважте! Ці ціни будуть диференційовані для скляних та інших тар з об'ємом 0,7 літра, а також для упаковок типу Tetra-Pak і Bag in box, металевих банок із харчового алюмінію, та полімерних пляшок марки ПЕТФ об'ємом 1 літр.

Скільки коштуватиме алкоголь

У проєкті Кабміну пропонується підвищити ціни на різні види напоїв таким чином:

горілка зросте на 4,7% — з 89,4 до 93,6 гривні за пляшку 0,5 літра;



за пляшку 0,5 літра; коньяк (бренді) три зірочки подорожчає на 6% — зі 128,3 до 136 гривень за пляшку 0,5 літра;



за пляшку 0,5 літра; коньяк (бренді) чотири зірочки на 6,6% — зі 139,3 до 148,6 гривні за пляшку 0,5 літра;



за пляшку 0,5 літра; коньяк (бренді) п’ять зірочок зросте на 6,4% — зі 151,7 до 161,4 гривні за пляшку 0,5 літра;



за пляшку 0,5 літра; вина виноградні натуральні у скляній тарі місткістю 0,7 літра здорожчають на 57% — з 42 до 66 гривень за пляшку;



за пляшку; вина ігристі у скляній тарі місткістю 0,7 літра та 0,75 літра зростуть на 11,9% — зі 109 до 122 гривень за пляшку.

До слова! Минулого місяці середня ціна, наприклад, на горілку, становила 118,7 гривні за пляшку 0,5 літра, столові вина українських марок коштували в середньому 110,2 гривні за пляшку 0,7 літра.