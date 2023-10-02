Миссия МВФ впервые за более чем три года посетила Украину

В последние годы представители МВФ не посещали Украину. Украинские делегаты преимущественно выезжали за границу для проведения переговоров.

Новый транш от МВФ

В Украину прибыла миссия МВФ для того, чтобы провести переговоры и помочь Украине проводить запланированные реформы быстрее. В ходе заседания сторонам удалось согласовать пошаговый план для реализации новой программы в течение следующих 4 лет.

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О том, каких договоренностей удалось достичь, рассказал премьер-министр Украины – Денис Шмыгаль, сообщает 24 Канал. Финансирование этой инициативы составит – 15,6 миллиарда долларов.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Продолжаем работу, направленную на развитие экономики. Рассказал о наших основных направлениях, в частности это привлечение инвестиций, программы поддержки малого и среднего бизнеса, государственно-частное партнерство.

Также Шмыгаль рассказал, что во время заседания он сделал акцент на том, что Украине необходима помощь для покрытия дефицита бюджета. Отдельно требуются средства на восстановление украинской энергосистемы, инфраструктуры и поддержку социального сектора.

Совместно с партнерами работаем по усилению экономической устойчивости нашего государства.

– подытожил Шмыгаль

Общая сумма траншей для помощи Украине в 2023 году должна составить 4,5 миллиарда долларов.